Comune-Salernitana, calendario di iniziative e convenzione-stadio Arechi.

In qualità di presidente della IV Commissione Consiliare Permanente Sport, Politiche Giovanili ed Innovazione, il consigliere comunale Gennaro Avella ha invitato il dirigente della Us Salernitana 1919 Mara Andria, Responsabile Area Comunicazione del club granata.

La seduta della commissione si è tenuta nel pomeriggio di martedì 22 marzo.

Al termine, Avella ha così riassunto: “L’Amministrazione comunale intende accompagnare e favorire il processo di ulteriore radicamento della Salernitana nel tessuto sociale cittadino. Abbiamo discusso delle iniziative possibili e, con l’avallo dei colleghi membri della commissione, si è stabilito un percorso di iniziative che permetterà alla città di ‘vivere’ la Salernitana anche lontano dal campo.

L’incontro è stato proficuo: si è condivisa l’intenzione d’intraprendere un dialogo costante fra le parti attraverso un’incisiva campagna d’incontro nei quartieri, nelle scuole e con l’associazionismo cittadino ma anche di rincontrarci, a breve, per un confronto sugli interventi riguardanti lo Stadio Arechi e le altre infrastrutture sportive, funzionali alla prima squadra e alle giovanili.

I presupposti ci sono tutti: la disponibilità di Mara Andria è stata totale e saranno a breve calendarizzate le iniziative comuni.

Anticipo che già durante le prossime riunioni affronteremo, in primis, il tema del rinnovo della Convenzione per l’utilizzo dello stadio Arechi. Con Mara Andria ci saranno anche gli altri vertici della Us Salernitana”.