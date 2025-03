Come due angeli sul cornicione, domenica 30 al Teatro Genovesi

Domenica 30 marzo, alle ore 19.00, ultimo spettacolo in concorso al Festival Nazionale di Teatro XS Città di Salerno, ideato e organizzato dalla Compagnia dell’Eclissi diretta da Enzo Tota, in partenariato con l’IIS Genovesi-Da Vinci, diretto dalla professoressa Lea Celano, con il sostegno del Soroptimist International Club Salerno e dell’Unione Italiana Libero Teatro Campania. Sul palco del Teatro Genovesi a Salerno (via Sichelgaita, 12), la Compagnia di Lizzana “Paolo Manfrini” di Rovereto (TN) presenta “Come due angeli sul cornicione, c’eravamo troppo amati” di Roberto Marafante.

Una storia d’amore al contrario: un uomo e una donna dopo sei anni di matrimonio si separano… Da qui una serie di gag irresistibili accompagnano i momenti classici del distacco: la separazione dei beni, il cambio casa, l’annuncio a parenti ed amici, le reciproche nuove conquiste e via via si arriva ad un finale che è un colpo di scena inaspettato. I due personaggi sono soli sul palco, pochi e semplici elementi scenici li trasportano da un luogo all’altro, altri personaggi entrano nel gioco, ma non li vediamo, solo attraverso i dialoghi dei due protagonisti diventano concreti. È un rincorrersi di scene comiche, spesso surreali, che alla fine creano una sola immagine: la storia di una vita.

La premiazione dei finalisti quest’anno è in programma domenica 13 aprile 2025, alle ore 19.00, con lo spettacolo a cura della Compagnia dell’Eclissi di Salerno.

Per ulteriori informazioni sul festival, contattare il numero 338 2041379 o visitare il sito ufficiale: www.compagniadelleclissi.eu.