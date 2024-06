Claudia Pecoraro del M5S: Salerno non può più aspettare, è ora di agire per il nostro futuro!

“La nostra amata città è precipitata in una crisi di vivibilità che non possiamo più tollerare. Salerno è diventata un dormitorio per le masse, con case e B&B costruiti nei garage e nei sottoscala. Gli affitti sono schizzati alle stelle, costringendo le famiglie a fuggire. Il verde pubblico è abbandonato, il decoro inesistente, i parcheggi scarsi, la manutenzione stradale e la viabilità disastrose. La gestione della movida e della sicurezza è fallimentare.

Le cittadine e i cittadini, i comitati e le associazioni ci segnalano quotidianamente episodi inaccettabili: fuochi d’artificio sparati in pieno centro storico, spacciatori e tossicodipendenti in ogni angolo, immondizia ovunque, microdiscariche a cielo aperto. Questo degrado non è più tollerabile!

Secondo l’ISTAT, Salerno ha perso il 3% della popolazione negli ultimi cinque anni, e l’età media è salita a 45 anni, segno che i giovani stanno abbandonando la città. Non possiamo più permetterci di chiudere gli occhi di fronte a questi dati allarmanti.

L’amministrazione attuale si nasconde dietro dichiarazioni vuote che non rispecchiano la realtà. È necessario agire subito per recuperare la vivibilità per la cittadinanza. Dobbiamo eliminare le barriere architettoniche, creare spazi di aggregazione e aree sportive per i giovani e le famiglie. Salerno deve tornare ad essere una città vivibile per tuttə.

Dalla gestione di De Luca, passando per quella di Napoli il fallimento è totale. Hanno portato Salerno al degrado in cui versa oggi. La nostra città merita di più e noi ci impegneremo con tutte le nostre forze per restituirle il suo splendore.”

Claudia Pecoraro

Consigliera Comunale

Movimento 5 stelle Salerno