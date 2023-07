Casillo, Rivieccio e Ceruti, sono solo alcuni dei protagonisti della stagione 2023/24 del Teatro Nuovo

Si alzerà il 27 ottobre il sipario della stagione teatrale 2022/2023 del Teatro Nuovo di Salerno.

Otto gli appuntamenti che il direttore artistico della struttura di via Valerio Laspro ha inserito nel cartellone.

Si parte il 28 e 29 ottobre con Gino Rivieccio che presenterà lo spettacolo dal titolo “Da cosa nasce cosa” un varietà comico scritto dallo stesso Rivieccio con Verde.

Si prosegue poi l’11 e 12 novembre con una novità comica che vedrà come protagonisti Antonello Costa e Valeria Monetti in “La vita è un attico”, per la regia di A. Palotto.

Il 18 e 19 novembre arriva un volto amico del Teatro Nuovo Benedetto Casillo che con la sua compagnia proporrà “Il settimo si riposò” commedia comica di Samy Fayad.

Il 2 e 3 dicembre con la commedia comica di G. Rescigno “Signori, favorite i biglietti” arriverà nella struttura di via Laspro Fabio Brescia accompagnato dalla sua compagnia.

Il 9 ed il 10 dicembre sarà la volta di Ciro Cerruti con Giovanni Allocca e Paco De Rosa. Il comico partenopeo autore anche del testo proporrà “Doppia Koppia”.

Il 16 e 17 Ugo Piastrella, Gennaro Morrone e Adriana Fiorillo presentano “Il corpo… del reato”, commedia comica scritta dallo stesso Morrone.

Il 6 e 7 gennaio del 2024 Oscar Di Maio presenta il varietà comico – musicale con Alessandra Borrelli dal titolo “So’ pacchere e sorrisi… favorite!”

Chiudono la stagione il 17 e 18 febbraio Ugo Piastrella, Teresa Guariniello, Gigi Esposito e Ciro Girardi con la commedia comica tratta da Scarpetta “E che teatre”.

“Quello che presentiamo quest’anno è un cartellone comico, come da tradizione del Teatro Nuovo – racconta il direttore artistico Ugo Piastrella – ci sono molti amici, che il nostro pubblico ama e segue con grande attenzione e poi c’è qualche novità. Come ci saranno tante altre novità, fuori stagione che però presenteremo a settembre. Intanto è iniziata la campagna abbonamenti. Chiunque volesse sottoscrivere l’abbonamento può contattare dal lunedì al sabato il nostro botteghino al numero 089 220886, dalle ore 17 alle ore 20”