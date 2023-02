Canzoni di sale, Flo in concerto al Teatro Sant’Alfonso di Pagani sabato 4.

Cantautrice, attrice di teatro e imprevedibile entertainer, Flo è un’ artista che seduce per una vocalità viscerale e una scrittura originale e suadente.

Instancabile avventuriera, viaggia alla continua ricerca di confini da oltrepassare, storie da ascoltare ed emozioni da sfidare. Le sue performance sono ritmo che coinvolge, racconto che affascina, rito, danza, impulsi di vitalità e passione. Un affascinante equilibrio tra l’estasi, la malinconia e la teatralità tipiche del Sud Italia.

Nel corso della sua carriera ha inciso e condiviso il palco, tra gli altri, con Stefano Bollani, Paolo Fresu, Daniele Sepe, Enrico Rava, Jorge Hernandez.

In teatro è stata protagonista di spettacoli musicali e di prosa, diretta da registi come Alfredo Arias, Mimmo Borrelli, Davide Iodice, Massimo Luconi, Gino Landi.

“Canzoni di Sale” è un lavoro di ricerca, traduzione e reinterpretazione di canzoni, firmate dalle più coraggiose cantautrici del mondo latino e mediterraneo. Orario: 20,45 Per info: www.casababylon.it TEATRO SANT’ALFONSO

Sabato 4 MARZO 2023

CANZONI DI SALE FLO con Con Cristiano Califano (chitarra) produzione SOUNDFLY Durata: 1 ora e 15 minuti (atto unico)