Calcolosi Renale ed Anomalie Metaboliche, sabato 2 ottobre Holiday Inn Cava a cura di Farma & Benessere.

La Formazione Continua anche dopo il COVID-19

CONVEGNO ECM: Calcolosi Renale ed Anomalie Metaboliche

Convegno ECM – Biohealth Italia

Holiday Inn di Cava de’ Tirreni

2 Ottobre 2021

E’ caratterizzata dalla formazione di calcoli che avviene per un processo chimico. Le cause della formazione dei calcoli sono varie: ereditarietà, cause metaboliche acquisite di tipo primario o secondario ad altre patologie, o alterazioni causate dallo stile di vita.