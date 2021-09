Elezioni Ordine Commercialisti, sospeso voto per corrispondenza.

È giunta oggi l’informativa n. 94/2021 del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (allegata) in cui si comunica agli Ordini territoriali che il TAR Lazio, con sentenza del giudice monocratico nella serata del 25 settembre 2021, ha accolto in via cautelare il ricorso presentato per l’annullamento della delibera del Consiglio Nazionale del 4 giugno 2021 con la quale è stata fissata la data delle elezioni per il rinnovo degli Ordini territoriali per i giorni 11 e 12 ottobre 2021.

Nella stessa informativa, Il Consiglio Nazionale comunica di aver già dato mandato ai suoi legali di proporre appello al Consiglio di Stato che si dovrebbe esprimere, in via cautelare, già nella giornata di domani e, nelle more della decisione del Consiglio di Stato, invita gli Ordini a sospendere fin da subito le operazioni di voto per corrispondenza.

Preso atto di ciò, il voto per corrispondenza previsto dall’ODCEC Salerno per la giornata di lunedì 27 settembre è sospeso.

In attesa di ulteriori chiarimenti, seguiranno nuovi aggiornamenti sul procedimento elettorale.