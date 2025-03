Botteghe aperte, progetto Confesercenti Vallo di Diano

La Confesercenti Vallo di Diano, guidata dalla dottoressa Maria Antonietta Aquino, informa che l’Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, con l’Avviso “Botteghe aperte”, intende sostenere interventi di efficientamento energetico e adeguamento tecnologico delle attività nei piccoli comuni a rischio desertificazione.

Il bando finanzia progetti imprenditoriali nei settori del commercio al dettaglio, artigianato, somministrazione di alimenti e bevande, servizi alla persona, cultura ed altri settori funzionali allo sviluppo socioeconomico dei piccoli Borghi del Parco.

La dotazione finanziaria del bando è pari a € 2.000.000,00. L’agevolazione concessa sarà pari al 100% dei costi totali ammessi nella misura massima di € 5.000,00. La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso la pec parco.cilentodianoealburni@pec.it, entro il 31 maggio 2025.

Confesercenti Vallo di Diano offre lo studio di fattibilità, analisi e predisposizione del progetto, predisposizione documentale e invio progetto, monitoraggio, controllo e rendicontazione.

“E’ una importante iniziativa – spiega la presidente di Confesercenti Vallo di Diano, la dottoressa Maria Antonietta Aquino – per valorizzare le micro attività nei settori del commercio, artigianato e servizi persona nei paesi con meno di 2 mila abitanti, con l’obiettivo di spingere l’innovazione e gli investimenti e generare crescita e sviluppo”.

Per tutte le informazioni lo sportello Confesercenti Vallo di Diano è raggiungibile presso la sede in via San Sebastiano a Sala Consilina, all’email vallodidiano@impresealcentro.it, al numero 0975 52 72 77 o consultando il sito internet www.impresealcentro.it.