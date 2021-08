Bilancio positivo per Segreti d’Autore a Sessa Cilento.

Il successo di un piccolo grande Festival. Potrebbe essere questo, in estrema sintesi, il modo più giusto per raccontare l’undicesima edizione di Segreti d’Autore, la rassegna cilentana di Ambiente, Scienze, Arte e Legalità, ideata da Ruggero Cappuccio e affidata alla direzione artistica di Nadia Baldi.

Nei 18 giorni di programmazione, sono stati tantissimi gli spettatori che, nel totale rispetto della normativa anti-Covid, hanno affollato lo storico e restaurato palazzo Coppola di Valle Cilento/Sessa Cilento (Salerno) per assistere gratuitamente agli eventi. Un consenso che, nonostante la concomitanza con altre manifestazioni di assoluto rilievo in tutta Italia, è testimoniato anche dall’attenzione mediatica riservata al Festival da importanti testate nazionali.

“Segreti-come dichiara con orgoglio Nadia Baldi- è sempre più un angolo di libertà creativa e culturale. Il pubblico che partecipa alla nostra rassegna, arrivando per l’occasione da ogni parte d’Italia, sceglie di condividere con noi questo ideale di arte e molto altro. L’attesa che c’è ogni anno lo testimonia ampiamente. E questo, lo confesso, è per me un riconoscimento non meno prestigioso di quello che è arrivato poche settimane fa dal Ministero per il nostro Festival. Un marchio di garanzia, giunto a coronamento di un lavoro serio e appassionato, che ci consentirà di programmare la prossima edizione con più serenità”.

Segreti d’Autore 2021, produzione Manovalanza, in collaborazione con Teatro Segreto, è stato finanziato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali.