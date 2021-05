Balotelli affonda di nuovo la Salernitana, il Monza vince all’Arechi.

Mario Balotelli rilancia il Monza per la corsa alla promozione diretta e lo fa alla sua maniera. Entra dalla panchina al 79’ e in tredici minuti segna due volte, firmando la vittoria in casa della Salernitana.

La Salernitana ha fatto quel che ha potuto, ricucendo il primo strappo ma non riuscendo a fare altrettanto dopo il nuovo allungo del Monza.

La prima svolta giugne al 49° minuto con la squadra di Cristian Brocchi che si porta avanti con Frattesi. La reazione dalla Salernitana si materializza grazie alla conclusione di Gondo sulla quale nulla può Michele Di Gregorio.

Le due squadre non sembrano intenzionate ad accontentarsi del pareggio e alla fine risolve Balotelli con la sua doppietta.

All’Arechi quest’anno sono abituati a vedere la Salernitana fare grandi cose nel recupero, ma a segnare stavolta è il Monza con Mario Balotelli che firma la doppietta sfruttando una grande iniziativa di D’Alessandro, che scappa via sulla destra e serve a SuperMario un rigore in movimento che Balotelli non può sbagliare.

Doccia gelata per la Salernitana che non approfitta dunque del crollo del Lecce contro il Cittadella, il Monza ora è a -3 dal Lecce ma ha la grande chance dello scontro diretto che, se vinto, porterebbe i brianzoli ad agganciare i salentini con lo scontro diretto a favore, anche se la Salernitana potrebbe a sua volta approfittare di un risultato del genere battendo il Pordenone e prendendosi il secondo posto.