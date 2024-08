Baccalà Village: Dal 29 al 1 a Minori sul Lungomare

Il suggestivo scenario del lungomare di Minori, incastonato nella meravigliosa Costiera Amalfitana, farà da sfondo a una tappa del Baccalà Village, un evento imperdibile per tutti gli appassionati di quello che un tempo era considerato un “pesce povero”, ma che oggi è diventato un ingrediente raffinato.

Questo appuntamento unico si terrà da giovedì 29 agosto a domenica 1° settembre 2024, con orario dalle 18:30 alle 24:00 ogni giorno. La manifestazione è organizzata dallo chef rinomato Antonio Peluso, proprietario della celebre “Locanda del Baccalà”, e gode del patrocinio del Comune di Minori. L’inaugurazione ufficiale avverrà giovedì alle ore 18:00 con la cerimonia del taglio del nastro da parte del Sindaco di Minori, Andrea Reale, accompagnato dalla Giunta Comunale.

Questo atto segnerà l’inizio ufficiale dell’evento. Nel corso dei quattro giorni di festa, il lungomare di Minori sarà trasformato in un autentico villaggio del gusto, animato dalla presenza di oltre dieci food truck. Questi camioncini proporranno una varietà di specialità culinarie che spazieranno dagli hamburger alla trippa, oltre, naturalmente, a piatti a base di baccalà. Una delle specialità da non perdere sarà il panuozzo al baccalà, una prelibatezza che fonde tradizione e innovazione. Sarà inoltre possibile degustare i piatti unici e creativi firmati dallo chef Peluso, che delizierà i visitatori con le sue creazioni celebri. Tra queste, merita una menzione lo gnocchetto con pistacchio, baccalà e pomodorino giallo, un piatto che combina ingredienti di alta qualità in un’armonia di sapori.

Antonio Peluso spiega che “il baccalà, spesso considerato un ‘pesce povero’, è in realtà un ingrediente straordinariamente ricco di storia e sapore. Con il Baccalà Village voglio promuovere una cucina che valorizzi la materia prima, rispettandone la tradizione ma anche esplorando nuove strade creative.”

Peluso sottolinea inoltre quanto sia importante la qualità del cibo, che inizia dalla cura degli ingredienti. È orgoglioso di poter portare avanti una cultura culinaria in cui ogni piatto racconta una storia ed evoca ricordi tramite i suoi sapori. Questo evento, quindi, promette non solo di essere un’occasione per gustare del buon cibo, ma anche un momento per riscoprire e valorizzare un ingrediente che fa parte della nostra tradizione culinaria, arricchito dalla creatività e dalla professionalità di uno chef come Antonio Peluso.

