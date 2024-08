Eventi Pitti Pizza: Isotta, Noemi, Sal da Vinci e Settembre

Sta per arrivare il terzo giorno dell’evento. Giovedì 29 agosto a partire dalle 19, si ripeterà l’incantevole appuntamento del Pitti Pizza & Friends presso la Stazione Marittima di Salerno.

Per l’occasione, verranno allestiti quattordici forni a legna che diffonderanno nel’aria l’inconfondibile aroma della pizza, accompagnati da un’atmosfera musicale che durerà fino a domenica 1 settembre. Per i maestri pizzaioli di quattordici pizzerie campane, il Pitti Pizza & Friends rappresenta una meravigliosa occasione per mettere in luce le peculiarità gastronomiche del territorio.

Tra i protagonisti figurano due fratelli di Salerno, l’Antica Pizzeria Reginé di Salerno, la pizzeria Ai 3 Monelli di Angri, U’ Cilientù di Cilento, la L’angelo e il Diavolo di Sordina, la Pizzeria Nuceria Costantia di Nocera, Brandi di Napoli, La Pizza di Umberto Falcone di Salerno, Il Panuozzo di Gragnano – I Due Fratelli, L’agrumeto di Sant’Egidio del Monte Albino, la pizzeria Da Flavio – Il Gioco della Pizza di Baronissi, e Prisco di Cava dei Tirreni che, grazie alla collaborazione con l’AIC (Associazione Italiana Celiachia), gestirà un forno senza glutine. Inoltre, parteciperanno anche gli studenti dell’IPSEOA Roberto Virtuoso di Salerno, Istituto Professionale di Stato per i Servizi di Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera. In contemporanea, sul palco ci sarà una serata musicale davvero speciale. Domani sera, un quartetto di talenti si esibirà per il pubblico: la cantautrice toscana Isotta, nota per il suo carisma e il successo del suo brano “Al di là della felicità”, che propone un mix di suoni elettronici e contemporanei con un tocco di indie e musica d’autore. Seguirà Noemi, che è tornata alla ribalta con un brano intitolato “Non ho bisogno di te”, scritto e prodotto insieme a Drast e Golden Years. Poi sarà la volta di Settembre, la giovane rivelazione dell’ultima edizione di X Factor. Infine, Sal da Vinci salirà sul palco per eseguire live il suo successo “Rossetto e caffè”, già diventato virale su TikTok. Oltre ai grandi nomi della musica italiana, si esibiranno anche talenti emergenti come Vienna, Sally Cangiano, Silkloud (della Scuola Master di Bari) e Alessandra Nazzaro, finalista del concorso Botteghe d’Autore.

Tra loro ci sarà anche Raia, che dal 2022 è opening-act per i tour di Fabrizio Moro e l’anno scorso è stato scelto dalla produzione dei Coldplay per cantare e suonare nei loro concerti. Questo evento si preannuncia quindi ricco di emozioni e sapori, unendo musica e gastronomia di altissimo livello.

Ingresso con ticket. Il costo è di 15 euro e comprende 4 tranci di pizza, una bibita a scelta, dolce e caffè.