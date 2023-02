Autista Sita multato a Battipaglia, sindacati chiedono chiarimenti.

Quello che è accaduto nel comune di Battipaglia è inaccettabile, inusuale e incomprensibile.

Nella fattispecie, un’autista del trasporto pubblico locale della società Sita Sud, nello svolgimento delle proprie mansioni di guida, a causa di situazioni avverse di certo non causate dal presupposto trasgressore ma purtroppo, a nostro avviso, da chi fa il proprio dovere a senso contrario, viene sanzionato mentre è impegnato a far scendere un viaggiatore alla prevista fermata di cui lo stallo adibito è occupato da veicoli in sosta vietata.

La sanzione che gli viene notificata, tra l’altro, non è stata contestata al momento ma spedita in seguito senza dargli la possibilità di contestarla in quanto era palesabile la sua impossibilità a fare la fermata nella apposita rientranza occupata abusivamente da mezzi come da foto allegate.

È incomprensibile emettere una sanzione di questo tipo considerato che se, malauguratamente, si optasse di non fare la fermata perché lo stallo è occupato, si rischia una denuncia per sequestro di persona visto che la fermata successiva è distante centinaia di metri.

Dopo avere appreso dal mal capitato di essere stato verbalizzato dalla polizia municipale perché ha cercato di creare quanto meno disservizi è possibile sia all’utenza che alla viabilità dove, nella fattispecie, la fermata è sempre occupata e se non fai scendere l’utenza rischi una denuncia o peggio di essere linciato. Caso inverso, se la fai fuori dagli stalli ti becchi una multa da chi vede solo da un occhio, chiediamo di sapere in seguito come comportarsi in simili situazioni, rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.

In attesa di riscontro, porgiamo distinti saluti.

Il Coordinamento RSA Sita Sud

FIT-CISL

G. De Rosa

UIL-Trasporti

M. D’Ambrosio

UGL-FNA

C. Napoli

FAISA-CISAL

L. La Rocca