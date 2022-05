“Aspettando la San Lorenzo… con le Scuole”, un’anteprima di gioia.

Repressa da tre anni a causa della terribile pandemia, è riesplosa in un tourbillon di suoni e colori la gioia giovanile della “Podistica Internazionale San Lorenzo”. Oltre 800 bambini e ragazzi hanno animato con il loro entusiasmo l’evento “Aspettando la San Lorenzo… con le Scuole 2022”, svoltosi mercoledì 11 maggio 2022 allo stadio “Simonetta Lamberti” di Cava de’ Tirreni (SA).

Due le tappe della manifestazione fortemente voluta dall’Amministrazione comunale ed organizzata dal Gruppo Sportivo “Mario Canonico S. Lorenzo”, guidato da Antonio Del Pomo, in collaborazione con il Centro Sportivo Italiano di Cava de’ Tirreni, presieduto da Giovanni Scarlino. L’iniziativa ha rappresentato, come di consueto, l’anteprima primaverile della “Podistica Internazionale San Lorenzo”, la cui attesissima 60ª edizione è in calendario domenica 25 settembre 2022.

In mattinata spazio alla prova unica della 18ª edizione del progetto “Aspettando la San Lorenzo”. La pista dell’impianto sportivo metelliano ha visto oltre 150 alunni cimentarsi su varie distanze in base alla classe di appartenenza. Alla kermesse, che ha fatto da prologo alla partecipazione degli studenti alla 60ª “Podistica Internazionale San Lorenzo” in una competizione loro riservata, hanno preso parte gli studenti delle Scuole Secondarie di primo grado degli Istituti Comprensivi cavesi e dell’Istituto Comprensivo “Fresa-Pascoli” di Nocera Superiore (SA).

Ecco in dettaglio i risultati classe per classe: 1ª Media maschile (mt 400): 1° Vincenzo Bisogno (Istituto Comprensivo Don Bosco); 2° Rocco Iannone (IC Balzico); 3° Jacopo Monetta (IC Balzico). 1ª Media femminile (mt 400): 1ª Alessia Novi (IC Balzico); 2ª Miriam Avagliano (IC Balzico); 3ª Chiara Mazzoni (IC Balzico). 2ª Media maschile (mt 600): 1° Nikita (Ucraina – IC San Nicola); 2° Francesco Pio Amorevole (IC San Nicola); 3° Antonio Zarrella (IC San Nicola). 2ª Media femminile (mt 600): 1ª Giulia Senatore (IC San Nicola); 2ª Amata De Filippis (IC Balzico); 3ª Teresa Rossi (IC Balzico). 3ª Media maschile (mt 600): 1° Christian De Rosa (IC San Nicola); 2° Jojo Masullo (IC Giovanni XXIII); 3° Francesco Maiorano (IC Giovanni XXIII). 3ª Media femminile (mt 600): 1ª Vittoria Giordano (IC Balzico); 2ª Ludovica Siani (IC Don Bosco); 3ª Carmen Avagliano (IC San Nicola).

Durante la cerimonia di premiazione si è registrata un’autentica ovazione per l’ucraino Nikita, vincitore della gara riservata agli studenti della Seconda Media, arrivato in Italia da circa un mese in seguito ai tristemente noti eventi bellici ed “accolto” con calore da docenti e compagni di classe dell’Istituto Comprensivo “San Nicola”.

Per il 7° anno consecutivo l’evento ha fatto registrare la partecipazione degli atleti dell’A.S.D. “La Rondine” di Cava de’ Tirreni, che hanno gareggiato in “attività integrata sportivamente insieme” ed hanno dato preziosi suggerimenti agli studenti attraverso “dimostrazioni pratiche”.

Il secondo appuntamento si è tenuto nel pomeriggio sempre allo stadio “Simonetta Lamberti”, dove è andata in scena la 33ª edizione del “Concorso Scolastico – Memorial Antonio Ragone”. All’iniziativa, intitolata alla memoria dell’indimenticabile Presidentissimo Antonio Ragone, hanno partecipato oltre 650 alunni delle Scuole dell’Infanzia e Primarie cavesi, i quali, egregiamente preparati dai loro insegnanti di riferimento, sono stati protagonisti di un emozionante show che ha incantato le migliaia di persone presenti sugli spalti.

Varie e suggestive le coreografie proposte, tra cui quella realizzata da tutti i partecipanti sul cerchio di centrocampo in omaggio al tema di quest’edizione, “Corriamo insieme… il pianeta lo salviamo noi”.

Alla manifestazione, presentata da Pasquale Scarlino, Consigliere regionale del CSI e Fiduciario CONI per Cava de’ Tirreni, hanno assistito il Vicesindaco Nunzio Senatore, l’Assessore all’Istruzione Lorena Iuliano, il Consigliere comunale Federico De Filippis e Don Giuseppe Nuschese, Parroco di San Lorenzo ed assistente ecclesiastico del Gruppo Sportivo “Mario Canonico S. Lorenzo”, oltre a numerosi Dirigenti scolastici.

La premiazione finale degli Istituti e degli alunni partecipanti al Concorso Scolastico è prevista domenica 25 settembre 2022 in occasione della 60ª “Podistica Internazionale San Lorenzo”.

Per la realizzazione delle due importanti kermesse Antonio Del Pomo, Presidente del Gruppo Sportivo “Mario Canonico S. Lorenzo”, ringrazia sentitamente l’Amministrazione comunale, il Comitato CSI di Cava de’ Tirreni, la Croce Rossa Italiana – Cava de’ Tirreni, l’Associazione Nazionale Carabinieri – Cava de’ Tirreni, il Dott. Vincenzo Spatuzzi ed il Dott. Enzo Matonti, gli atleti dell’A.S.D. “La Rondine”, i Dirigenti scolastici Michele Cirino dell’Istituto Comprensivo “Fresa-Pascoli”, Filomena Adinolfi dell’Istituto Comprensivo “Carducci-Trezza”, Mariarosaria Napoliello dell’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII”, Ermelinda Rocciolo dell’Istituto Comprensivo “Balzico”, Ester Senatore dell’Istituto Comprensivo “Don Bosco”, Raffaelina Trapanese dell’Istituto Comprensivo “San Nicola” e Gabriella Liberti dell’Istituto Comprensivo “Santa Lucia”, oltre ovviamente tutti gli studenti ed i docenti delegati alla loro preparazione.