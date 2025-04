Asl Salerno, un anno di Telestroke

Si è tenuto presso la sala blu della Direzione Generale a Salerno, l’evento sullo stato dell’arte della Telestroke.

Nella due giorni aziendale sono state evidenziate le opportunità che questo modello organizzativo – fortemente voluto dal Direttore Generale della Asl e Vicepresidente nazionale di Federsanità, l’ing. Gennaro Sosto – sta mettendo in campo per offrire equità di prestazioni per la rete stroke ai cittadini su tutto il territorio provinciale.

La Telestroke, nell’ultimo anno, è stata inserita nel nuovo piano della Regione Campania come best practice in grado di abbinare la telemedicina alle competenze dei professionisti dell’Asl. Ribadito anche il ruolo del Presidio Ospedaliero Umberto I di Nocera quale HUB della rete e Stroke Unit di secondo livello per la malattia cerebrovascolare acuta.

“Un momento di confronto sull’innovazione organizzativa che caratterizza l’azione della Asl Salerno, prima in Italia a sperimentare su un territorio così vasto la telemedicina applicata alla malattia cerebrovascolare acuta” ha ribadito il Direttore Gennaro Sosto. “Un grande ringraziamento va alla passione e alla lungimiranza di tutti i professionisti aziendali che hanno raccolto e vinto la sfida sulla realizzazione della Telestroke, che oggi garantisce cure tempestive e appropriate in una delle province più estese e popolose d’Italia” – continua Sosto – “miglioriamo i processi introducendo nei reparti metodologie lean e value bases, orientate alla generazione del valore potendo contare sull’Hub di secondo livello, sugli spoke e sulla Telestroke”.

I professionisti aziendali, accompagnati dai direttori dipartimentali Fernando Chiumiento, Andrea Manto e Antonello D’Andrea, insieme a Francesca Perrina (ingegneria clinica dell’Asl) e a Teresa Cuomo (UOC di Neurologia), hanno analizzato i dati del primo anno, confrontandosi con i Pronto Soccorso e con il 118 sui numeri dei pazienti trattati, verificando i casi di successo e l’impatto sul territorio.

Presente la Direzione Strategica, oltre che tutti i Direttori dei Presidi Ospedalieri aziendali, i Direttori delle Radiologie e delle Neuroradiologie, dei Pronto Soccorso e della rete dell’emergenza urgenza. A tutti è stata consegnata la targa “informativa” che verrà affissa all’ingresso dei reparti che compongono la rete Telestroke dell’Asl Salerno.

Ulteriore novità è stata infatti quella dell’avvio del percorso di Lean e Value Based Healtcare management, coordinato da Andrea Manto – direttore del dipartimento aziendale di diagnostica per immagini – che vedrà impegnati i professionisti aziendali nei prossimi mesi. L’Asl Salerno, con la Telestroke, entra quindi a pieno titolo nel Value – Based Healthcare Italian Center, primo network nazionale che punta a favorire lo sviluppo delle condizioni culturali e di sistema per la creazione e l’implementazione di un modello di assistenza sanitaria orientato alla generazione di valore.