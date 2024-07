Art Explorer, il catamarano a vela più grande del mondo, ormeggiato a Marina d’Arechi

È ormeggiato a Marina d’Arechi in questi giorni “Art Explorer”, il catamarano a vela più grande del mondo.

Un mix sorprendente di alta tecnologia, design innovativo e funzionalità nautica.

Realizzato da Perini Navi, Art Explorer ha una lunghezza di 47 metri, una larghezza eccezionale di 17,30 metri e un imponente piano velico totalmente in carbonio con albero di 55 metri.

Progettato dal team Armatore con Design di Axel de Beaufort e architettura navale di Axel de Beaufort e Guillaume Verdier, è gestita dall’Agenzia RYacht.

ART EXPLORER è un progetto all’avanguardia, un vero e proprio museo d’arte navigante, innovativo e sostenibile, grazie ai pannelli solari di ultima generazione installati sul tetto della deckhouse e ai filtri catalitici per l’abbattimento delle emissioni e del particolato di cui sono dotati i gas di scarico.

Tutte le manovre in e out in porto e in zone protette vengono realizzate in modalità full electric.

Le dimensioni e le caratteristiche dell’imbarcazione necessitano di caratteristiche di accoglienza e di assistenza all’ormeggio che solo pochi marina nel Mediterraneo sono in grado di fornire.

Marina d’Arechi si conferma quindi l’hub ideale per i superyacht, nazionali e internazionali, che scelgano di navigare nelle acque della Costiera amalfitana.

“Art Explorer è l’esempio di come la nautica possa essere simbolo di innovazione e sostenibilità” – ha commentato il Presidente di Marina d’Arechi Agostino Gallozzi – “Un progetto unico che mette al centro l’arte, la bellezza e la passione per la navigazione. Tutti valori a cui da sempre Marina d’Arechi si ispira”.

In questo mese sono già stati registrati a Marina d’Arechi oltre 80 approdi di navi da diporto superiori ai 30 metri, con un incremento del +5% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.