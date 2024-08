Arena Arbostella 2023: Teatro e Cabaret dall’1 al 7 Settembre

Tutto pronto per la XIII edizione dell’Arena Arbostella premio Gino Esposito, sette giorni di teatro ed eventi all’aperto nella zona orientale di Salerno. La rassegna, ideata 13 anni fa dal compianto direttore artistico del Teatro Arbostella Gino Esposito, sarà come sempre ad ingresso gratuito e si terrà nello spazio antistante il teatro nelle serate dall’1 al 7 settembre 2024.

Dopo due anni nei quali l’Arena era stata ampliata come durata di giorni anche per la presenza del consorzio Città Teatrale, quest’anno torna alla formula originaria dei sette giorni così come creata da Gino. La manifestazione, in forte dubbio fino alla fine a causa delle problematiche legate al blocco dei Fondi di sviluppo e coesione, ha avuto il sostegno dell’onorevole salernitano Piero De Luca, da sempre vicino alla realtà dell’Arbostella e della zona orientale della città e del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. La rassegna verrà supportata dalla Fondazione Carisal (Cassa di Risparmio Salernitana) e dalla Scabec Regione Campania con il patrocinio del Comune di Salerno.

Ecco il programma, si parte come detto domenica 1 settembre con il brillante e divertente spettacolo della Compagnia partenopea dei Filodrammatici di Napoli che porterà in scena “Al posto tuo” commedia scritta e diretta da Luca Silvestri. Lunedì 2 settembre tocca a Diego Sanchez, uno dei show man napoletani più completi che si esibirà in “Mani in alto”, uno spettacolo originale a metà strada tra il teatro, la musica ed il cabaret. Spumeggianti macchiette, esilaranti sketch rendono il tutto un vero e proprio varietà. Martedì 3 settembre ancora una bomba di risate con il trio dei Villa Perbene: Chicco Paglionico, Andrea Monetti e Francesco D’Antonio divertiranno l’Arena con il loro cabarèt dal titolo “Showrprise live edition”.

Mercoledi 4 settembre sarà il turno della Compagnia Comica dell’Arbostella, gruppo sperimentale creato da Gino e diretto da Carlo Simeoni che si cimenterà in un divertentissimo spettacolo teatrale dal titolo “Spusateve a Muglierema”.

Giovedi 5 settembre la Compagnia All’Antica Italiana riproporrà il testo scritto e diretto da Gaetano Troiano dal titolo “Nun la voglio ‘mmaretà”, con le mille peripezie di un padre poco propenso a sposare la figlia. Venerdi 6 settembre la compagnia Le Querce porterà al pubblico dell’Arena uno scoppiettante spettacolo dal titolo “Commissariato quinta zona” per la regia di Anna Aurelio.

Gran finale sabato 7 settembre con la compagnia stabile dell’Arbostella la Compagnia Gino Esposito che metterà in scena un classico della commedia partenopea “Nu bambeniello e tre San Giuseppe” di Gaetano Di Maio e Nino Masiello con la regia di Francesco Delli Priscoli. Nella serata conclusiva sarà consegnato il premio Gino Esposito 3^ edizione, che quest’anno la direzione organizzativa e artistica del teatro nelle persone di Arturo Esposito e Imma Caracciuolo assegnerà alla Compagnia degli Ignoti di Napoli e alla famiglia del compianto attore e regista salernitano Antonio La Monica.

Collaboreranno all’evento: per l’assistenza sanitaria la Vo.Pi. di Pontecagnano, per la sicurezza la DR Security di Roberto Dinacci. Scenografie della CMC, scenotecnica Luciano Cappiello. Service audio e luci Lucio Del Mastro e Francesco Granozi. Strutture e attrezzature della ditta Malangone. Madrina dell’evento Agnese Ambrosio.

Ingresso gratuito (fino esaurimento posti) Inizio Spettacoli ore 21,00 – cancelli aperti dalle 20,15

Info: 347/1869810 328/2664758 –– teatroarbostella@gmail.com – www.teatroarbostella.it