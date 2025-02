Apple investe 500 miliardi negli Stati Uniti, 20 mila assunzioni

(Adnkronos) – Apple ha reso pubblico un piano di investimento negli Stati Uniti per un valore superiore a 500 miliardi di dollari nei prossimi quattro anni. Tale piano prevede l'assunzione di 20.000 nuovi dipendenti e l'apertura di un nuovo stabilimento di produzione di server in Texas. L'annuncio è avvenuto a seguito di un incontro tra l'amministratore delegato Tim Cook e figure istituzionali e si colloca in un contesto di mitigazione dell'impatto delle tariffe commerciali imposte sui beni importati dalla Cina. L'annuncio riprende iniziative simili intraprese dalla società in precedenza. In questa circostanza, la società ha fornito i dettagli di alcuni elementi concreti del piano di investimento. Il più rilevante è la costruzione di un nuovo stabilimento a Houston, con apertura prevista per il prossimo anno, destinato alla produzione di server per l'alimentazione delle funzionalità di intelligenza artificiale. La società stima che questo stabilimento creerà migliaia di posti di lavoro. Inoltre, è previsto un raddoppio del fondo statunitense per la produzione avanzata, portandolo a 10 miliardi di dollari. Tale fondo, istituito per supportare l'innovazione e l'occupazione nel settore manifatturiero altamente specializzato, sarà destinato anche all'ordine di chip da uno stabilimento TSMC in Arizona. In termini di assunzioni, si prevede l'inserimento di 20.000 nuovi dipendenti, concentrati principalmente in ricerca e sviluppo, ingegneria dei semiconduttori, sviluppo software e intelligenza artificiale. Sarà inoltre inaugurata una Apple Manufacturing Academy a Detroit, con l'obiettivo di fornire consulenza alle imprese locali sull'implementazione di tecniche di intelligenza artificiale e produzione intelligente, oltre a corsi di formazione gratuiti per i lavoratori. La società ha espresso ottimismo riguardo al futuro dell'innovazione statunitense e ha sottolineato il proprio impegno a sostenere la produzione americana. L'annuncio si colloca nel solco di precedenti iniziative di investimento negli Stati Uniti. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mi piace: Mi piace Caricamento...