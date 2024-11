Anniversario terremoto 1980 a Castelnuovo di Conza

Saranno l’esibizione musicale della Fanfara della Brigata Garibaldi di Caserta che accompagnerà gli interventi dei rappresentanti Istituzionali di Comune, Provincia, Regione, Esercito Italiano e Parlamento, e la voce del la soprano Katerina Furstova a caratterizzare i momenti di preghiera, in ricordo delle vittime del terremoto che il 23 novembre 1980 devastò i comuni del cratere salernitano e dell’Irpinia, provocando migliaia di morti, feriti e sfollati.

La manifestazione, organizzata dal Comune di Castelnuovo di Conza (il cu territorio fu epicentro del sisma) e patrocinata dall’Ente Provincia di Salerno, avrà inizio sabato 23 novembre 2024 alle ore 10.30 presso la Chiesa della Madonna della Petrara dove sarà celebrata una messa , a cui seguirà alle ore 11.20 un momento istituzionale con interventi di rappresentanti politici nazionali, regionali e locali, mentre alle ore 12 si svolgerà il concerto della Fanfara della Brigata Garibaldi di Caserta per poi proseguire alle ore 12.30 in Piazza Umberto I con la deposizione della corona di alloro al monumento dei caduti del terremoto e il suono del silenzio militare.

Un omaggio alle vittime di quella terribile catastrofe che rase al suolo i comuni dell’Alta Valle del Sele che furono epicentro del terremoto, ma anche una giornata per riabbracciare quei tanti giovani volontari e militari che 44 anni fa, proprio nei comuni della Valle del Sele e Tanagro prestarono servizio in soccorso alle popolazioni terremotate. Evento che, dopo il conferimento della cittadinanza onoraria lo scorso anno alla Brigata Bersaglieri Garibaldi e di due attestati di riconoscimento consegnati all’associazione 67esimo Bersaglieri Fagarè e all’associazione Alta Irpinia Solidale, quest’anno vedrà la presenza oltre che dei sindaci dei comuni della Valle del Sele e Tanagro, dell’Ente Provincia di Salerno, di esponenti politici nazionali e locali e di rappresentati di volontariato, bersaglieri e Forze Armate. “Con orgoglio per il secondo anno consecutivo omaggiamo con la presenza di alti rappresentanti delle Istituzioni e delle Forze Armate, la memoria delle vittime del terremoto e ringraziamo i tanti volontari e soccorritori che 44 anni fa, accorsero nei comuni del cratere salernitano prestando aiuti e soccorsi -spiega il sindaco di Castelnuovo di Conza, Francesco Di Geronimo. -Con questo evento, che ricorre proprio nella giornata di celebrazione dell’anniversario del terremoto, vogliamo rafforzare la memoria e i rapporti di amicizia con Enti, associazioni e forze armate” – dice Di Geronimo. L’evento è aperto al pubblico che è invitato a partecipare.