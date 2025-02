Amazfit Bip 6 annunciato, in arrivo nelle prossime settimane

(Adnkronos) – Il 19 febbraio Amazfit, marchio di dispositivi indossabili smart di Zepp Health, ha presentato a Madrid il suo ultimo smartwatch, l'Amazfit Bip 6 (oltre ad aver lanciato in Europa il nuovo Active 2). Questo dispositivo si propone come strumento per il monitoraggio della salute e del fitness, integrando funzionalità per un'ampia gamma di utenti. Il Bip 6 si presenta con un display AMOLED da 1,97 pollici, progettato per garantire leggibilità in diverse condizioni di illuminazione. La struttura è realizzata in lega di alluminio, conferendo al dispositivo una certa robustezza, e la resistenza all'acqua è certificata fino a 5 ATM. Per quanto riguarda il monitoraggio della salute, il Bip 6 utilizza il sensore BioTracker dual-light 5PD. Questo componente è preposto alla misurazione di parametri quali frequenza cardiaca, livelli di ossigeno nel sangue, stress e variabilità della frequenza cardiaca (HRV). Il dispositivo offre inoltre un sistema di monitoraggio del sonno. Sul fronte del fitness, il Bip 6 supporta oltre 140 modalità di allenamento. Tra queste, sono incluse opzioni come HYROX Race e Smart Strength Training. Quest'ultima funzione offre analisi dettagliate sull'allenamento della forza, con suddivisione automatica degli esercizi per gruppi muscolari. È presente anche la navigazione offline con percorso ad anello, pensata per attività all'aperto. L'autonomia dichiarata della batteria raggiunge le due settimane, a seconda dell'utilizzo. Il Bip 6 offre anche funzionalità smart, come la ricezione di notifiche (chiamate, messaggi, aggiornamenti dai social media, promemoria del calendario) e la possibilità di effettuare e rispondere a chiamate tramite connessione Bluetooth con lo smartphone. È compatibile comandi vocali, grazie a Zepp Flow. Il dispositivo sarà disponibile in quattro varianti di colore: Black, Charcoal, Stone e Red. La disponibilità in Europa è prevista a breve, con il prezzo di vendita che sarà comunicato in prossimità del lancio sul mercato. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

