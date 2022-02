Alta Velocità, prevista stazione a Padula-Buonabitacolo.

“Il passo avanti più importante verso il potenziamento dell’Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria è nell’approvazione del piano di fattibilità relativo al tratto Battipaglia-Romagnano. L’ultima buona notizia è la previsione di un terminal a Padula-Buonabitacolo, nel Vallo di Diano. Uno snodo fondamentale, tenuto conto della vicinanza con lo svincolo autostradale. Il prossimo obiettivo sarà ora quello di far passare la nuova tratta per il comune di Sapri, attraverso la cosiddetta “Alternativa 2”, la linea che collega i territori di Battipaglia, del Vallo di Diano, del Golfo di Policastro, fino alla Calabria, passando per Maratea”. Lo annunciano il presidente della III Commissione Aree Interne Michele Cammarano e la senatrice M5S Felicia Gaudiano.

“Dobbiamo seguire gli sviluppi del progetto – proseguono – facendo rete con tutti gli amministratori, ma anche con le associazioni e le realtà civiche dei territori interessati, affinché si giunga al più presto alla sua completa realizzazione. Un’opera che deve procedere di pari passo alla pianificazione di una viabilità e di una rete di trasporti complementari, così da divenire una opportunità per lo sviluppo dei territori delle aree interne. Una rete di collegamenti efficienti contribuisce a donare una maggiore attrattività al territorio, alimentandone lo sviluppo e con inevitabili ricadute occupazionali”.