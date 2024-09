Allerta Maltempo: Giovedì 5 dalle 6 per tutta la giornata

La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un nuovo avviso di allerta meteo per temporali con criticità idrogeologica di livello Giallo. Quest’avviso sarà valido dalle ore 6 di domani, 5 settembre, fino alle ore 6 di venerdì, 6 settembre. L’allerta riguarda l’intero territorio regionale, con l’eccezione delle zone di Alta Irpinia e Sannio (zona di allerta 4) e del Tanagro (zona di allerta 7). I fenomeni temporaleschi attesi presentano un grado di incertezza nella previsione e si prevede che possano evolvere molto rapidamente. Nonostante ciò, potrebbero manifestarsi con una notevole intensità e violenza. Oltre alle forti piogge, si prevede la possibile formazione di fulmini, grandine e raffiche di vento. Uno degli aspetti più preoccupanti riguarda il rischio idrogeologico. L’impatto delle piogge e dei temporali sul terreno potrebbe causare gravi conseguenze come allagamenti, innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua, deflusso delle acque sulle strade, e ruscellamenti con trasporto di detriti. Inoltre, potrebbero verificarsi cadute di massi e frane, fenomeni che potrebbero essere aggravati dagli effetti residui degli incendi boschivi recenti e dalla saturazione dei suoli o dalla fragilità idrogeologica dei terreni. Considerata la possibilità di raffiche di vento, è fondamentale monitorare lo stato del verde pubblico. Ciò include la potenziale caduta di rami o alberi. È inoltre necessario verificare la stabilità delle strutture esposte alle sollecitazioni del vento per prevenire danni o crolli. In considerazione delle condizioni previste, la Protezione Civile ricorda ai Comuni di attivare i Centri Operativi Comunali (COC). È essenziale prestare attenzione alle comunicazioni della Sala Operativa Regionale Unificata e adottare tutte le misure necessarie per prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti. Queste misure devono essere in linea con i piani comunali di protezione civile esistenti. In sintesi, il quadro che emerge richiede un’attenta preparazione e la massima vigilanza da parte delle autorità e della cittadinanza, al fine di ridurre al minimo i rischi associati a questo evento meteorologico.

