Alfonso Grassi, un artista senza tempo, presentazione monografia e cd lunedì 3 a Palazzo Sant’Agostino.

Lunedì 3 ottobre 2022, alle ore 16.30, presso il Palazzo della Provincia di Salerno, ci sarà un doppio evento in onore del maestro Alfonso Grassi.

L’Accademia Internazionale d’Arte e Cultura “Alfonso Grassi” di Salerno, che ne ha promosso la pubblicazione, presenterà il volume monografico “Alfonso Grassi- un artista senza tempo”, a cura del critico d’arte Franco Cortese, e il Cd “Luce dell’Anima”, che contiene alcune poesie di Grassi musicate dal cantautore Mino Remoli, con l’accompagnamento musicale del maestro Ninni Gibboni. Dopo i saluti istituzionali del Presidente della Provincia, Michele Strianese, del consigliere provinciale delegato alla Cultura, FrancescoMorra; del vice sindaco di Salerno Paki Memoli, del sindaco di Solofra, Nicola Morelli e dell’onorevole Eva Avossa, interverranno: l’on. Guido Milanese e il prof. Francesco D’Episcopo.

L’evento sarà introdotto e coordinato dalla professoressa Raffaella Grassi, direttrice dell’Accademia e figlia dell’artista. Sarà proiettato un video inedito del maestro della pittura nativo di Solofra che scelse di vivere e operare a Salerno. In tanti ne hanno apprezzato l’arte e l’impegno: da Giorgio De Chirico a Giovanni Paolo II, da Sandro Pertini a Giulio Andreotti, personalità ritratte magistralmente dal pittore. Le poesie saranno musicate dal vivo dal cantautore Mino Remoli e dal maestro Ninni Gibboni. Confesso che, nonostante avessi sempre pensato di conoscere molto bene mio padre essendo la sua confidente preferita – scrive Raffaella Grassi nell’introduzione al volume – tuttavia, attraverso questa biografia sono venuta a “scoprire” nuove e molteplici “cose” della sua vita. Molto mi ha colpito, infatti, la capacità con cui Cortese abbia saputo penetrare e presentare in tutta la bellezza un’anima quasi “fanciullina”, come quella di mio padre, che guardava il mondo con gli occhi di un bambino, sempre e piacevolmente commosso di fronte alla natura, ma anche di fronte alle debolezze degli uomini, alle gioie della vita ed al dolore cosmico”. Sottolinea il legame stabilito con l’artista l’autore della monografia, il critico d’arte Franco Cortese: “Un lavoro che mi ha impegnato a cercare ricordi di un rapporto durato a lungo e che ho cercato di raccontare come si trattasse proprio di una storia universale. Ho parlato di un artista con l’A maiuscola, ma anche dell’uomo e dell’amico che aveva stabilito, con me e con pochi altri, un rapporto disinteressato fra uguali, mentre il tempo rafforzava negli anni quel nobile sentimento”.

Note biografiche. Alfonso Grassi studiò all’Accademia di Belle Arti di Napoli, sotto la guida di illustri Maestri, come Vincenzo Caprile, Emilio Notte e Carlo Sevieri. Fu allievo prediletto di Giorgio De Chirico ed amico carissimo dei Maestri Pietro Annigoni e Giorgio Sciltian. Eseguì ritratti di grandi personalità, quali: il Papa Giovanni Paolo II; il Maestro spagnolo, Giorgio De Chirico; il Presidente della Repubblica, Sandro Pertini; il Presidente del Consiglio, Giulio Andreotti; il Principe romano, Alessandro Torlonia; il Prefetto della Repubblica, Mario Esposito. Alcune delle Opere dell’Artista si trovano in importanti Musei: “Galleria degli Uffizi”, Firenze; “Musei Vaticani” a Roma, presso la “Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea” di Roma; al “Palazzo Principe Torlonia” Roma; “Senato della Repubblica” Roma; “Museo S. Francesco” Assisi; “Museo Caravaggio” a Malta. È il Fondatore dell’Accademia Internazionale di Lettere, Arte e Scienze “ALFONSO GRASSI”, Salerno (1985), guidato oggi dalla figlia Raffaella Grassi.