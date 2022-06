Al via il cartellone del Maiori Festival 2022, si parte domenica 3 a San Domenico.

Al via dal prossimo 3 giugno il Maiori Festival con un cartellone ricco di eventi dedicati a più arti seguendo la linea già tracciata dall’edizione dello scorso anno.

Musica, teatro, danza, arte e altro ancora contribuiranno a creare tanti appuntamenti in collaborazione con altre realtà associative maioresi fino in autunno. Ad inaugurare il festival il concerto “Sfumature musicali”, che vedrà la musica coniugarsi a un momento di creatività artistica. L’esibizione musicale si terrà il 3 giugno (ore 20, ingresso gratuito) nella Chiesa di San Domenico con l’orchestra giovanile del Liceo classico-musicale “D. Cirillo” di Aversa, formata da 35 studenti diretti dal M° Salvatore Dell’Isola e dal M° Valeria Pietrarca. Il repertorio renderà omaggio agli autori campani, come Monti e Balsamo, frutto di un percorso di ricerca e di studio con il territorio, ma anche a musicisti e compositori italiani e internazionali, come Morricone e De Haan. Durante l’evento ci sarà una dimostrazione di “live painting” a cura degli artisti maioresi, Claudio Papa e Luigi Mennella, che trasformeranno l’armonia dei suoni in colore, movimento e forma.

Un viaggio straordinario che spazierà in diversi ambiti musicali per dar luce a compositori e artisti che hanno segnato la storia della musica del territorio e fuori i confini. La “Barcarola” di Antonio Balsamo, musicista aversano, è una pagina di musica che il liceo ha inserito nell’ambito dello studio e della conoscenza dei tesori “musicali” locali. Seguirà la famosissima “Czardas” di Vittorio Monti, di cui quest’anno ricorre il centenario dalla morte, per flauto solista e piccolo ensemble. Dalla memorabile figura di Astor Piazzolla si passerà a quella illustre di Tchaikovsky.

Un altro omaggio verrà dedicato a uno dei compositori italiani più stimati di tutto il Novecento: Ennio Morricone, di cui l’orchestra eseguirà due brani. “Pane e Libertà” tratto dall’omonimo film sulla vita di Giuseppe Di Vittorio. Un brano contro ogni forma di totalitarismo, di potere, di prevaricazione e di soprusi. L’altro è Gabriel’s oboe, scritto per il film Mission e candidato all’Oscar come miglior colonna sonora.

Il concerto si concluderà con le esecuzioni di The typewriter scritto da Leroy Anderson per macchina da scrivere e orchestra, Queen of the Dolomites di Jacob De Haan dedicato a Cortina d’Ampezzo, e una raccolta dei brani più emozionanti di Perez Prado, musicista, compositore e direttore d’orchestra cubano.

L’orchestra del liceo “D. Cirillo” opera già da più di un quinquennio e ha partecipato attivamente a tantissime iniziative che l’hanno vista protagonista sia nella città di Aversa che nel resto della regione.

La programmazione del Maiori Festival proseguirà venerdì 17 giugno (ore 20.30 ingresso gratuito) nella Chiesa di San Giacomo con l’esibizione di varie formazioni da camera di soli fiati del Liceo Alfano I di Salerno, che proporranno un programma ricco e articolato con musiche di Bach, Vivaldi, Mozart.

Di particolare importanza resteranno le visite guidate alla scoperta del territorio in una chiave particolare già introdotta lo scorso anno: degustazioni e performances itineranti tra chiese, vicoli e palazzi arricchiranno l’esperienza rendendo il tour un viaggio imperdibile nella storia e nell’identità del luogo, come ‘A sporta ‘e Filumena,

Anche quest’anno sarà possibile riscoprire gli antichi mestieri e la maestria artigianale, ripercorrendo i luoghi che un tempo hanno vissuto le gesta degli abitanti operosi, e avventurarsi lungo sentieri naturalistici e in una Maiori nascosta, rivelando la sua storia, le sue tradizioni e le sue peculiarità.

I mesi di luglio e agosto saranno caratterizzati da concerti, itinerari, spettacoli e mostre. Aprirà il 1° luglio il concerto “Suoni d’estate” ad Erchie. Dal 15 luglio all’11 settembre, al Palazzo Mezzacapo, sarà possibile visitare la mostra “Arte nel Palazzo”, giunta quest’anno alla sua quattordicesima edizione, a cura di Bell’Arte di Angelo Criscuoli, con un’attenta selezione di opere di artisti contemporanei di fama nazionale e internazionale.

Dal 21 luglio al 7 agosto, i Giardini di Palazzo Mezzacapo si trasformeranno in un centro di spettacoli e workshop con danza, musica e teatro. Spazio anche al benessere e ai laboratori per famiglie e bambini. Ad Erchie, Esther Schmitt, nutrizionista, ci condurrà in un ciclo di incontri di alimentazione locale, legata alla natura ed al territorio e su come mangiare meglio e consapevolmente. Sempre nel piccolo borgo, giochi, idee e professionalità ludiche per i bambini saranno al centro di due incontri in collaborazione con Ludobus ONLUS Progetto Uomo di Napoli.

Tra gli appuntamenti di punta non potevano mancare i concerti alla Badia di Santa Maria de Olearia, uno dei più importanti insediamenti monastici benedettini dell’intero territorio amalfitano. Venerdì 22 luglio protagonista il duo “Ance Vibranti” con Francesco Di Domenico al clarinetto e Andrea Bisogno alla fisarmonica e venerdì 2 settembre il duo “Effe” con Gloria Falcone al flauto traverso e Nicola Fusco al clarinetto.

Ad ottobre si prevedono le escursioni naturalistiche lungo i sentieri storici di montagna che conducono al Santuario dell’Avvocata e al Sentiero dei Limoni e a novembre, la città di Maiori ospiterà i partecipanti del progetto europeo “MUSIC IN” (Methodologies of Unconventional and Social Inclusion and Cohesion) provenienti da diversi istituzioni e associazioni di Spagna, Portogallo e Italia.

“Sarà un’edizione ricca di stimoli e suggestioni con attività legate alla nostra cultura, al patrimonio ad ampio raggio e alla nostra storia e identità – ha affermato il direttore artistico Salvatore Dell’Isola – con l’intento di affermare il lavoro avviato lo scorso anno e renderlo negli anni fulcro dell’offerta turistica e culturale di una città che ha molto da raccontare”. Gli eventi sono organizzati con il patrocinio del Comune di Maiori, il patrocinio morale della delegazione FAI Salerno e con il sostegno della Parrocchia di S. Maria a Mare. Gli eventi sono consultabili e prenotabili sul sito www.maiorifestival.it.

Programma 2022 Maiori Festival