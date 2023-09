Al Sele d’Oro la prima presentazione del libro di Oscar Farinetti

La XXXIX edizione del Premio Sele d’Oro Mezzogiorno ospita la prima presentazione del libro di Oscar Farinetti dal titolo “10 mosse per affrontare il futuro. Una vita nuova attraverso il piacere e la bellezza”, edito da Solferino. La presentazione avverrà domani, martedì 5 settembre, nel giorno stesso di uscita dell’ultimo lavoro dell’imprenditore, fondatore della catena Eataly. L’appuntamento, che rientra nell’ambito della sezione “Bibliocafè – Incontri d’autore al Sele d’Oro”, è in programma a mezzogiorno in Piazza Garibaldi.

Il libro di Farinetti è “un ponte. Unisce il passato, quello di tutti, e il futuro, quello di ciascuno – si legge nella quarta di copertina – In un mondo incerto e competitivo, spazzato da venti di guerra, crisi politiche ed emergenze, spesso l’avvenire fa paura, ma c’è un modo preciso per non lasciarsene sopraffare: progettarlo, giorno per giorno, seguendo dieci semplici mosse. Lo dimostra un testimone d’eccezione: Leonardo Da Vinci, che le aveva già previste e provate tutte e che non a caso era un genio. A lui Oscar Farinetti si rivolge come interlocutore ideale per dare autorevolezza ai suoi dieci consigli, e a lui, in cambio, racconta a sua volta alcune storie”. Tra queste, quelle dei giovani rivoluzionari del Maggio ’68, di Marilyn Monroe, di Che Guevara, di Andy Warhol, di Miles Davis. “Per finire con una riflessione su ciò che letteralmente lo alimenta, il futuro: il cibo, che unisce tradizione e innovazione, piacere immediato del gusto e valore permanente della sapienza gastronomica. Le dieci mosse suggerite da Farinetti sono passi di una costruzione che non si improvvisa e che non si compie da soli: occorre un’intelligenza collettiva che può nascere solo da una profonda cultura condivisa”.

Sette in tutto gli incontri per la nuova edizione di Bibliocafè – Incontri d’autore al Sele d’Oro, la sezione dedicata ai libri e alla lettura e pensata come momento di incontro e confronto tra autori e pubblico per discutere sui temi al centro dei libri che saranno presentati. Dopo la presentazione del libro “Figli di un altro Dio” (Caffèorchidea) del giornalista Pasquale Sorrentino e quella de “La dimora degli dei” (Infinito Edizioni) dell’attrice Martina Galletta, si continua domani con il libro di Oscar Farinetti. Mercoledì 6 settembre, alle ore 12.00 in pazza Garibaldi, sarà la volta di Pietro Massimo Busetta e del suo libro “La Rana e Lo Scorpione” (Rubbettino), con la partecipazione di Francesco Saverio Coppola – condirettore della rivista Politica meridionalista. Giovedì 7, stesso posto stessa ora, il Bibliocafè ospiterà Valerio Calabrese, coautore del libro “Trotula e la dieta mediterranea. Piccoli segreti per crescer felici” (Talea). Venerdì 8 toccherà ad Antonio Corvino e al suo “Cammini a Sud. Sentieri, tratturi, storie, leggende, genti e popoli del Mezzogiorno” (Edizioni Giannini). Ultimo appuntamento, sabato 9, con Giuseppe Soriero e il suo libro “Andata in porto. Gioia Tauro. La sfida vincente” (Rubbettino), nel 25° anniversario del porto.

Il programma completo dell’evento è consultabile sul sito www.seledoro.eu