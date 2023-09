80 anni dallo sbarco degli Alleati, presentazione delle iniziative ai Barbuti giovedì 7 a Palazzo di Città

Giovedì 7 settembre, alle ore 11,00, presso la sala del Gonfalone del Comune di Salerno, sarà presentato il Salerno Day 2023, che si svolgerà nell’ambito della XXXVIII edizione della rassegna estiva di teatro “Barbuti Festival”.

Nel corso della conferenza stampa, sarà presentato in dettaglio il calendario predisposto per le annuali manifestazioni in memoria dello sbarco degli Alleati a Salerno durante la Seconda Guerra Mondiale. L’iniziativa è il frutto del desiderio di collaborazione tra le associazioni e istituzioni salernitane, che ogni anno si dedicano a preservare la memoria storica del territorio.