Al Diana di Nocera Inferiore Artenauta Teatro presenta venerdì 29 “Tre compari musicanti” con Paolo Apolito.

Nuovo appuntamento della rassegna “Ouverture“, a cura di Artenauta Teatro, con la direzione artistica di Simona Tortora e l’organizzazione a cura di Giuseppe Citarella, che si tiene al Teatro comunale Diana di Nocera Inferiore. Venerdì 29 aprile alle ore 21.00 andrà in scena “Tre compari musicanti” – Storie minime nella grande storia: briganti, borbonici, francesi – scritto e interpretato da Paolo Apolito, con la partecipazione di Antonio Giordano alle zampogne, chitarra battente, canto (biglietto 5 euro). Uno spettacolo che ha ottenuto nel corso delle diverse rappresentazioni il plauso del pubblico che ama molto il tipo di intrattenimento colto ma anche accattivante ideato da Apolito, noto anche per essersi più volte definito “antropologo a domicilio”, per quella sua capacità di raccontare – da grande affabulatore – la storia vera in maniera semplice ed intrigante.

* questo spettacolo era presente nel cartellone della rassegna L’Essere & L’Umano – VI edizione, interrotta a causa pandemia da Covid-19. I possessori dell’abbonamento per quella rassegna entreranno gratuitamente, a recupero della stagione precedente.

Mail: infoartenautateatro@gmail.com

Prenotazioni tramite whatsapp: 328 7892486 – 320 5591797