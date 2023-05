Al Cinema Teatro Charlot arrivano martedì il regista Corrado Ardone ed il cast di Tempi Supplementari e mercoledì il tre volte Premio Oscar Vittorio Storaro.

Due serate da non perdere al Cinema Teatro Charlot, la struttura di Capezzano diretta da Gianluca Tortora e Piermarco Fiore.

Due serate dedicate al cinema ed ai loro protagonisti.

Si parte martedì 30 maggio 2023, a partire dalle ore 20, (ingresso euro 6) con la presentazione del film “Tempi Supplementari” di Corrado Ardone, in presenza del cast artistico.Dopo il grande successo di “Sodoma, l’altra faccia di Gomorra”, cult movie su YouTube con oltre 1.300.000 visualizzazioni, l’autore e regista Corrado Ardone, nell’ambito del progetto “Cinema Sociale, la cultura ci rende umani”, presenterà il suo nuovo film “Tempi Supplementari”, prodotto dalla Maxima Film di Marzio Honorato e Germano Bellavia e dalla Angel MGP Production, con protagonisti Corrado Ardone, Massimo Peluso, Simona Tammaro, Gigio Morra, Marzio Honorato, Noemi Gherrero, Alessandro Manna e Giuseppe Pirozzi.

Il film, surreale, grottesco, drammatico, narra di povertà educativa e di sentimenti, stimolando la riflessione sulla seconda possibilità che ognuno merita nella vita. Ha ottenuto il riconoscimento Cinema d’Essai e ha partecipato a diversi festival cinematografici in Italia e all’estero.

Secondo appuntamento mercoledì 31 maggio 2023, alle ore 18.30 (ingresso libero fino ad esaurimento posti) con una grande Serata da Oscar. Un grande evento, inserito nella III Edizione della Rassegna ricca di cultura “Racconti d’Estate”, organizzata da DLiveMedia ed il Comune di Pellezzano. Ospite il tre Volte Premio Oscar Vittorio Storaro, il più grande maestro della luce – Direttore della Fotografia – conosciuto e apprezzato in tutto il mondo (tre Statuette: 1980 Apocalypse Now, 1982 Reds e 1988 L’ultimo imperatore, in una carriera costellata di premi e riconoscimenti). Il pubblico che presenzierà a questa serata avrà il piacere di poter ascoltare una vera lezione di Cinema oltre a tanti aneddoti sulla realizzazione del grande Capolavoro di Francis Ford Coppola, Apocalypse Now, che al termine sarà proiettato (dalle ore 19,30) sul Grande Schermo del Cinema Teatro Charlot.