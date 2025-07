Ad Agerola Bomerano World Music Festival – Antico borgo di musica e pane

Torna il World Music Festival – Antico borgo di musica e pane: dal 18 al 20 luglio 2025, ad Agerola tre giorni di musica, tradizione e sapori

Dopo un lungo fermo obbligatorio, ritorna uno degli eventi più attesi dell’estate agerolese: il World Music Festival – Antico borgo di musica e pane, che si terrà il 18, 19 e 20 luglio 2025 nello storico borgo di Bomerano, ad Agerola.

Un appuntamento unico che celebra la musica, la convivialità e le tradizioni gastronomiche locali, trasformando vicoli e stradine del borgo in un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto.

Protagonisti di questa edizione saranno artisti di grande talento:

Venerdì 18 luglio : Zero Negativo

: Zero Negativo Sabato 19 luglio : Gianni Conte e Marianna Corrado, accompagnati da Antonello Cascone al piano

: Gianni Conte e Marianna Corrado, accompagnati da Antonello Cascone al piano Domenica 20 luglio: Moja Band

Accanto ai concerti principali in piazza Paolo Capasso, il pubblico potrà godere di spettacoli diffusi in tutto il borgo grazie a gruppi itineranti come Trio Vadinho, Chaos In The Box, Via degli Orazi, La Paranza Madonna di Bagni, The Evergroove, Over Scugnizzi, Soul Dress Band, Gocce di Blues, Valerio Virzo Trio e Marilu Saraco Trio.

Non solo musica: il World Music Festival è un viaggio nel gusto. Il ricco menù proposto comprende caponata, pasta del contadino, piatto del casaro, bruschetta saporita, panino con salsiccia e provola, dolce, acqua, vino e digestivo, per offrire a tutti i visitatori un’esperienza gastronomica autentica e genuina.

Il World Music Festival – Antico borgo di musica e pane è un’occasione imperdibile per riscoprire la bellezza e lo spirito accogliente di Agerola, tra musica folk, prodotti tipici e un’atmosfera di festa che abbraccia residenti e turisti.

Vi aspettiamo il 18, 19 e 20 luglio 2025 a Bomerano di Agerola per celebrare insieme il ritorno di uno degli eventi più amati!

Mi piace: Mi piace Caricamento...