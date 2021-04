Abbraccio&Cioccolato, grande successo per la manifestazione dei Free Bikers.

Domenica 11 Aprile presso il Centro di Accoglienza dell’Associazione “L’Abbraccio” (via Fresa – S.Leonardo) si sono ritrovati i rappresentanti dell’ Associazione FREE BIKERS QUELLI DI SEMPRE, Presieduta da VINCENZO CASO per la consegna di tutti i beni di prima necessità raccolti dai tanti bikers ed amici sostenitori.

Con Matteo Marzano (pres. Abbraccio Onlus) erano presenti il Sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, e l’Assessore Dario Loffredo, che hanno rimarcato l’importanza del gesto fatto in modo disinteressato aiutando, di fatto, chi è impegnato quotidianamente a favore dei più bisognosi.

L’iniziativa rientra tra le tante che durante l’anno vengono svolte a favore delle fasce deboli, soprattutto in favore dei tanti bambini seguiti dalle cooperative sociali della nostra città.

L’appello del vulcanico Presidente Caso è stato accolto anche in Calabria e Sicilia e, nonostante le restrizioni sanitarie in atto, sono giunti tanti prodotti specifici per bambini della tenera età, ma anche i classici doni al cioccolato e generi alimentari vari.

Alcuni negozianti si sono resi disponibili anche a proporre cesti di raccolta o barattoli per le offerte spontanee, ma nonostante il furto di un salvadanaio e di un carrello pieno di omogeneizzati e biscotti per la prima infanzia non è mancata la provvidenza di tanti che si sono prodigati a rimpinguare le scorte.

Tutto quanto raccolto è stato donato alle Associazioni Abbraccio Onlus, Fili d’Erba e Amici di Sabatino, alle libere organizzazioni Le ragazze della D.A.D. e Mamma in rete.

Il ringraziamento doveroso ai Moto Club di Ascea, Lametia Terme, Praia a mare, Cosenza, Vibo Valentia, Taormina, Gold Wing Battipaglia, Gruppo Honda Magazine, Special Moto, M2Moto, ma anche ai tanti liberi bikers che non hanno fatto mancare il proprio sostegno e vicinanza inviando anche i prodotti tipici dei loro territori.

Il Luna Park Baby di Franco Scardone ha donato, come di consuetudine, tantissimi biglietti omaggio da utilizzare appena le giostre potranno riaprire, semmai organizzando una grande festa insieme.