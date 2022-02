A tu per tre, Maurizio Casagrande al Teatro Sociale Aldo Giuffrè di Battipaglia domenica 27.

Riprende all’insegna delle risate e del divertimento la stagione del teatro sociale “Aldo Giuffrè” di Battipaglia dove, domenica 27 febbraio alle ore 18.30, arriva Maurizio Casagrande con “A tu per tre”. Il celebre attore e regista napoletano accompagnerà il pubblico in un excursus autobiografico che mette insieme le più belle performance cinematografiche, teatrali e televisive, impreziosito da musica, racconti, aneddoti, momenti di brillante comicità.

LO SPETTACOLO Semplice, confidenziale e di grande presa sul pubblico, “A tu per tre” è uno spettacolo che consente al pubblico di ritrovarsi immerso in una atmosfera calda e piacevole, mai banale o approssimativa. Tutto avviene in una apparente improvvisazione che, nello svolgersi della serata, svela il raffinato disegno generale. In scena la pianista Claudia Vietri, la cantante Ania Cecilia e Maurizio Casagrande: due donne e un uomo, un triangolo pericoloso che porterà alla nascita di una coalizione tutta femminile che metterà il protagonista in netta minoranza. Tre atti che scorrono veloci e leggeri e che vedono Casagrande esibirsi come attore e cantante, mettendo in luce il talento che l’ha reso così caro al pubblico italiano. Lo spettacolo suscita grande interesse e ilarità nel pubblico, che spesso interagisce direttamente con Casagrande avendo la sensazione di sbirciare nella sua vita privata e di entrare in contatto con i momenti salienti di una carriera di indiscutibile successo. “A tu per tre” è un triangolo che nemmeno Maurizio Casagrande avrebbe mai considerato senza l’irrompere della pandemia nelle nostre vite. L’eclettico attore, autore e regista partenopeo ha realizzato un semplice ma nel contempo profondo ménage à trois artistico con la pianista Claudia Vietri e la cantautrice Ania Cecilia. Una conversazione amichevole, cordiale, quasi privata che Casagrande ha costruito affidandosi alla memoria descrittiva degli innumerevoli episodi che hanno caratterizzato la sua lunga e luminosa carriera artistica.

“Lo spettacolo – spiega Maurizio Casagrande – rappresenta un viaggio nella mia carriera, dagli esordi ai giorni nostri. Non saprei come definirlo e mi piace che a farlo sia il pubblico. Potrebbe essere una commedia teatrale, un concerto, un musical. È uno spettacolo innovativo che ripercorre tutta la mia storia, dagli anni ’60, gli anni della mia fanciullezza, agli anni ’90 quando lo spettacolo diventa un musical”.

IL PROSSIMO APPUNTAMENTO. La stagione teatrale riprenderà domenica 6 marzo 2022 con Alessia Fabiani e Antonio Ricchiuti che saranno i protagonisti di “Lui e Lei” di Luis Guerrero con la regia di Francesco Branchetti.

INFORMAZIONI UTILI. Tutti gli spettacoli in abbonamento avranno inizio alle 18.30 escluso quello con Marisa Laurito che avrà luogo alle ore 21.00. Il costo dei biglietti singoli afferenti al cartellone varia da 15 a 20 euro. Per la sottoscrizione dei carnet, il botteghino del teatro è aperto dal lunedì al venerdì dalle 17.00 alle 20.00. È possibile acquistare i biglietti anche la sera dello spettacolo.