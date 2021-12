A Natale si rialza il sipario a Minori.

Per due anni il sipario è rimasto chiuso, quelle luci non hanno rischiarato la vita . I volti, le parole , le passioni , i gesti , la musica di quella grande umanità che solo il teatro sa raccontare sono rimasti congelati nell’oscurità .

Ma adesso quella magia di luci si riaccende e il Proscenio torna con un cast d’eccezione e con tanta voglia di regalarvi delle piacevoli serate . Anna Rita Vitolo reduce dal successo dell’amica geniale , di Parenti Serpenti con Lello Arena e di Vita da Carlo con Carlo Verdone vestirà i panni della protagonista in Sabato , domenica e lunedì, la commedia che il Proscenio propone a partire da sabato 25 dicembre , presso il teatro delle arti alle ore 20.00. Un grande affresco di un amore coniugale problematico , ricco di chiaroscuri con interno quella bellissima giostra dei caratteri eduardiani. Un commedia da non perdere per emozionarci insieme specchiandoci insieme nelle acque limpide del teatro !