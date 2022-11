‘A Figliata di Viviani, questa sera al Teatro Nuovo.

Il 07/11/2022 presso il “TEATRO NUOVO” in Via Valerio Laspro Salerno, alle ore 20,30, in collaborazione con i giovani della Parrocchia Santa Maria della Consolazione, la compagnia teatrale LE VOCI DI DENTRO rappresenterà la commedia di Raffaele Viviani ” ‘A FIGLIATA”.

Un poeta e drammaturgo, spesso dimenticato, che portava in scena la quotidianità, i luoghi vissuti e i personaggi dei quartieri.

Con Marco Reggiani e Simonetta LANDI, in scena : Clelia Olivieri, Maura Iademarco, Angela Landi, Rossella Cuccia, Emilia Corrente, Rita Di Giacomo, Roberto Quattrucci, Pompeo Martone, Francesco Farina, Alessandro Borgia, Giuseppe Carpinelli, Ignazio De Rosa, Ferdinando Memoli, Aniello Solfino. Performer musicale Antonio Cuccia, regia Gioacchino Reggiani.