(Adnkronos) – La Medaglia internazionale di eccellenza in Medicina della Bobby Jones Chiari & Syringomyelia Foundation è stata assegnata quest'anno a Massimiliano Visocchi, docente di Neurochirurgia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e direttore della Uos Giunzione Cranio-Cervicale di Fondazione Policlinico Gemelli Irccs. Si tratta di uno dei massimi riconoscimenti internazionali nel campo della neurochirurgia che, nel corso degli anni, è stata attribuita ad alcune tra le principali autorità mondiali in materia (i professori Donlin Long, Arnold Menezes, Concezio Di Rocco, Edward C. Benzel). "I suoi pionieristici contributi alla neurochirurgia, come ricordato dalle personalità premiate negli scorsi anni, hanno profondamente influenzato questo campo – recitano le motivazioni del premio – La sua leadership all’interno della nostra organizzazione e l’impegno incrollabile nel promuovere l’avanzamento della ricerca hanno ispirato innumerevoli individui. Il suo ampio portfolio di ricerca e i numerosi riconoscimenti ottenuti sono una testimonianza della sua dedizione e benevolenza nei confronti dei pazienti e delle loro famiglie". La Medaglia internazionale di eccellenza in Medicina – riporta una nota – viene conferita a soggetti di "eccezionale carattere, perseveranza e talento accademico" che hanno dato significativi contributi alla società. Il consiglio direttivo della Bobby Jones CSF "sostiene con entusiasmo la sua nomina, riconoscendo il suo valore come 'role model', il cui lavoro ha portato grandi progressi nel campo della neurochirurgia". Il riconoscimento, che viene annunciato diversi mesi prima dell’assegnazione, verrà attribuito a Visocchi il 7 novembre prossimo, durante il 15° Gala Internazionale 'Night of Lights', che si terrà quest'anno al Circolo della Caccia di Roma. "Quando ho ricevuto questa comunicazione, all’inizio ho pensato ad uno scherzo – ammette Visocchi – Quindi, avendo visto nell’elenco dei premiati il nome di Concezio di Rocco, luminare della neurochirurgia infantile nel mondo, attualmente in pensione e ispiratore di un centro di ricerca e di cura a Shanghai, l'ho chiamato per chiedergli se fosse tutto vero. Lui me lo ha confermato. Ho dedicato tutta la mia vita professionale allo studio delle patologie della giunzione cranio-cervicale, un capitolo poco esplorato, ma sul quale c’è ancora molto da investigare e da scoprire". Visocchi è autore di oltre 300 pubblicazioni indicizzate, un centinaio delle quali riguardanti la giunzione cranio-cervicale (Gcc), della quale affrontano la fisiopatologia, l’anatomia, le tecniche e gli approcci chirurgici. Da 11 anni dirige un master di II livello sulla chirurgia della giunzione cranio-cervicale, al quale partecipano anche molti studenti da Paesi a basso e Medio reddito, grazie a borse di studio dell’EANS (Società europea di neurochirurgia); è inoltre direttore del centro di ricerca di Ateneo della Chirurgia della giunzione cranio-cervicale e dirige l’UO di Giunzione cranio-cervicale di Fondazione Policlinico Gemelli. "La Gcc – spiega l'esperto – è quel segmento anatomico di passaggio tra la base del cranio e colonna cervicale, all’interno del quale possono erniare le tonsille cerebellari, provocando la malattia di Chiari e la siringomielia". —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)

