2021 da record per il settore infissi grazie agli incentivi statali.

Ecobonus e Bonus Casa spingono il settore degli infissi ad un +40% .

Che cosa sta succedendo e soprattutto come si può accedere agli incentivi?

Lo abbiamo chiesto a Mario La Marca, noto imprenditore salernitano del settore infissi e porte: “Ecobonus e bonus casa ci stanno letteralmente esplodendo in mano.

Mai in 25 anni di attività è successo di ricevere tante richieste.

Anche il superbonus 110% sta cominciando a far vedere i suoi effetti.

Le richieste sono tante perchè gli incentivi sono veramente interessanti e sarebbe da stupidi non approffitarne. Mai successo prima!

Noi di “Infissi a Salerno” marchio del gruppo Finmaster stiamo lavorando incessantemente per accontentare tutti i clienti.

Nel nostro nuovo showroom a Pontecagnano abbiamo allestito le diverse tipologie di infissi, in legno, in legno alluminio e in pvc, per far toccar con mano ai clienti la qualità dei nostri prodotti tutti certificati.

Anche se il termine degli incentivi è stato prorogato, bisogna affrettarsi se si vuole usufruire appieno dello sconto statale perchè sarà inevitabile l’aumento delle materie prime come il legno e l’alluminio, vista la grandissima richiesta al mercato da parte delle aziende produttrici”. Il nostro consiglio è sempre di affidarsi ad aziende esperte come la nostra che possono consigliare la migliore soluzione in base alle effettive esigenze del cliente.”

Ultimamente sta facendo scalpore la vostra promozione di uno sconto del 50% anche sull’acquisto delle porte interne, ce ne vuole parlare?

“Infissi e porte interne sono elementi importanti per una moderna abitazione. Capita spesso che clienti che vengono in azienda per cambiare gli infissi si rendono conto di voler procedere anche alla sostituzione delle porte interne.

Per questo motivo abbiamo lanciato la campagna “sconto del 50%” sulle anche sulle porte interne per quei clienti che acquistano da noi gli infissi.

Vi aspettiamo nel nostro nuovo showroom a Pontecagnano Faiano, in via Alfani 133, nei pressi della stazione ferroviaria.

