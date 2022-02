Wi-fi pubblico a Salerno: come proteggere la privacy

Wi-Fi pubblico a Salerno: come navigare in sicurezza

Con quasi 135.000 abitanti e oltre 120.000 imprese (dati della Camera di Commercio), Salerno è una delle città campane più vibranti e dal tessuto imprenditoriale solido.

La bella Salerno, cittadina costiera della Campania, ha fatto grandi passi avanti nella copertura della rete wi-fi in città. Non soltanto gli hot spot previsti dal comune, che rendono possibile la navigazione gratuita in molti punti del centro, ma anche le reti wi-fi di hotel, bar ed esercizi commerciali.

La digitalizzazione crescente e le attività svolte sempre più frequentemente da remoto hanno spinto molti enti pubblici ed esercenti ad offrire il wi-fi gratuito presso le proprie attività.

La rete wi-fi dell’Università di Salerno

Salerno è un’importante città universitaria: con più di 35.0000 studenti, l’università ha predisposto un servizio di wi-fi in tutte le aree universitarie, dedicato non soltanto agli studenti ma anche ai docenti e ai ricercatori, così come al personale e agli ospiti aderenti alla federazione Eduroam.

La rete wi-fi è disponibile nei campus universitari di Baronissi e di Fisciano, oltre che nelle residenze universitarie e presso l’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona.

La rete wi-fi del comune di Salerno

Il comune di Salerno ha previsto la copertura della gran parte del territorio comunale, dal centro alla zona industriale. Nello specifico, le aree coperte o di prossima copertura riguardano il Parco del Mercatello, la Villa Comunale e Palazzo di Città (Salone di Marmi, Sala del Gonfalone, Sala Giunta, Teatro Augusteo).

Per accedere a queste rete è sufficiente attivare la connessione wi-fi del proprio dispositivo (smartphone, tablet, PC) e accedere alla rete ComuneSalernoWireless. Per iniziare a navigare gratuitamente è necessario registrarsi alla pagina del comune indicando i propri dati anagrafici e di residenza.

Oltre alla rete wi-fi comunale, sono previste wi fi gratuite al porto e alla stazione ferroviaria della città.

Locali con Wi-fi gratuito a Salerno: dove trovarli

Salerno ospita molti bar e locali in centro, nella zona della movida, che offrono il wi-fi gratuito. Anche in questo caso basta connettersi alla rete, chiedendo la password al gestore del locale: molti bar mettono a disposizione apposite aree per la navigazione, con possibilità di ricaricare e di collegare i dispositivi. Il wi- fi è disponibile anche negli hotel, in molti ristoranti, in centri culturali e nelle librerie della città.

Proteggere la privacy con il wi-fi pubblico grazie alla VPN

Tra le tecnologie più efficaci di protezione della privacy quando si utilizza una rete wi fi pubblici c’è la VPN, Rete Privata virtual; si tratta di una connessione che rende la navigazione completamente anonima e che rende tutti i dati crittografati, proteggendoli da eventuali hacker.

Installando tramite l’apposita app una VPN sui propri dispositivi mobili, tutti i dati inviati da questi durante una connessione ad un wi fi pubblico diventano illeggibili per le terze parti, rendendo impossibile l’intercettazione e il conseguente furto di dati.

Esistono molti servizi di VPN, non soltanto gratis, ma anche a pagamento, che con un costo mensile decisamente conveniente offrono una protezione completa e compatibile con i vari sistemi operativi.

Tra le più utilizzate vi è SurfShark. Questa VPN ottiene ottime recensioni grazie al fatto che è affidabile e semplice da installare, e si può utilizzare anche in mobilità, per navigare da una rete wi fi pubblica: dopo aver scaricato la app, per iniziare a usarla e proteggere la privacy basta connettersi al server VPN Surfshark.

Come proteggere la privacy con il wi-fi pubblico? le regole base

Se non si dispone di una VPN, navigare gratis con il wi-fi può comportare dei rischi, che non dipendono dal gestore ma dall’insicurezza intrinseca delle reti wi fi pubbliche. Aldilà della rete a cui ci si connette, è fondamentale osservare alcune regole di sicurezza per evitare furti di dati e attacchi di hacker.

Vi sono alcuni comportamenti che aumentano la sicurezza: tra questi, evitare di accedere a siti che memorizzano le informazioni sensibili, come l’Internet banking e i siti riservati, ad esempio quelli aziendali, e verificare che la connessione al sito sia sicura guardando l’indirizzo del sito.

In particolare, assicurarsi che la pagina che si sta visitando inizi con https e non con http. Si consiglia poi di evitare di trasferire dei file, e, se si leggono i messaggi di posta elettronica, verificare sempre che sulla propria app di posta sia abilitato il protocollo SSL, che rende la navigazione più sicura.