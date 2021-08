VeliaTeatro, l’Orestea e le Coefore da Eschilo mercoledì 25 ad Ascea.

Mercoledì 25 Agosto – Arena Zenone – Ascea (SA)

ORESTEA_agamennone+coefore

da Eschilo

ORESTEA: UN’ANTICA ‘SERIE’? Questo è il titolo della lectio brevis di Sotera Fornaro, che precederà Orestea_agamennone+coefore, uno spettacolo diretto e interpretato da Cinzia Maccagnano, con Marta Cirello, Raffaele Gangale, Dario Garofalo, Luna Marongiu e Cristina Putignano

Professoressa di Letteratura greca all’Università della Campania “L. Vanvitelli”, gli interessi di Sotera Fornaro vanno dalla letteratura greca d’età arcaica e classica a quella di età imperiale. Dirige la rivista e il blog ‘Visioni del tragico. La tragedia greca sulla scena del XXI secolo’ e l’OJS ‘Archivi delle emozioni’.

Nello spettacolo che segue la sua introduzione ci saranno le maschere di Luna Marongiu, i costumi di Monica Mancini e le scene di Stefania Frasca. Graphic motion designer Simone Memè

L’Orestea è prima di tutto un epocale disegno drammaturgico in grado di raccontare la fine dell’ineluttabile. Agamennone uccide Ifigenia. Clitennestra uccide Agamennone. Oreste uccide Clitennestra. Ma nessuno uccide Oreste. Ciò non significa che Oreste non paghi pegno, tutt’altro. La Ragione (Atena) gli offre certamente una chiave di salvezza, sostituendo il tribunale degli uomini alla teodicea; ma questo gli toglie il fiato. La stessa cosa che accade a un bambino quando nasce. L’eccesso d’aria rischia di soffocarlo. Perciò piange. E piange Oreste, su cui pesa un Passato che non c’è più, arcaico ma sicuro; e dentro cui scalpita una Realtà incerta, a cui è impreparato, la cui rappresentazione è migliore dell’originale; una Realtà su cui la Ragione ha perso il controllo. Qual è dunque il pegno da pagare per Oreste? Non essere. Né com’era, né come avrebbe dovuto. Essere in bilico. In una rabbiosa e straziante infelicità.

La pàrodo dell’Agamennone, il lungo coro degli anziani di Argo, disegna i confini dello spettacolo: gli attori indossano una maschera tragica, arcaica, mostrano un’espressione che sembra scolpita nel dolore per sempre; e quando se ne liberano, ne scoprono un’altra, più moderna, che rivela i caratteri particolari dei personaggi: Clitennestra, Agamennone, Cassandra ed Egisto. Tutto il racconto dell’Agamennone dunque si svolge come una grande rappresentazione, un rituale che riporta alla memoria i fatti da cui poi muoverà l’azione di Oreste. Nelle Coefore il registro cambia, si fa più contemporaneo, finisce la rappresentazione, spariscono le maschere, e i giovani, Oreste, Elettra e Pilade, si mostrano così come sono, deformati solo dal furore. Anche il ritmo dello spettacolo cambia, non è più cadenzato, scandito dal procedere della trama, ma precipita, seguendo l’urgenza di agire per liberarsi da un ordine Antico che non trova più riscontro nella Realtà. I giovani detronizzano, sovvertono, uccidono. Orfani di un senso della storia, mossi dalla “irragionevole rabbia”, si ritrovano smarriti in un mondo di cui non riconoscono più il senso del Passato e sperimentano l’incapacità della Ragione di farsi ancora guida sicura.

Arena Zenone – Fondazione Alario – Viale Parmenide, frazione Marina di Ascea (SA)

Inizio spettacoli ore 21.00

Costo biglietto € 20 – Under 12 anni € 10

www.veliateatro.com