Usa la tac dell’ospedale per esaminare il suo gatto, verifiche su medico di Aosta

(Adnkronos) – Ha esaminato il suo gatto sottoponendolo a una tac all'interno del reparto di Radiologia dell'Ospedale 'Parini' di Aosta, dove lavora. Per questo, l'Azienda Usl di Aosta ha avviato una verifica riguardo alla segnalazione su un medico in servizio all'ospedale valdostano. Dopo la segnalazione ricevuta la scorsa settimana, ieri è arrivata la relazione che ha confermato l’accaduto e pertanto "l’Azienda ha trasmesso gli atti alla Commissione di disciplina, un ente terzo deputato a condurre l'istruttoria di valutazione e a stabilire l'eventuale sanzione". A darne notizia una nota dell’Usl Valle D’Aosta. “Eventuali provvedimenti disciplinari verranno definiti e ufficializzati con apposita delibera, anche nell'interesse di perseguire l'obiettivo di un corretto utilizzo delle risorse pubbliche e del rispetto delle normative vigenti, assicurando massima trasparenza nella gestione del caso”, sottolinea la nota in cui si precisa che “in merito alla segnalazione ricevuta venerdì 31 gennaio riguardante l'effettuazione di una Tac su un gatto all'interno della Radiologia dell'Ospedale ‘Parini’ di Aosta, l'Azienda Usl ha immediatamente richiesto una verifica e una relazione al direttore della Sc Radiologia e al direttore del Dipartimento competente, al fine di accertare la veridicità dell'accaduto". “La relazione, pervenuta nella serata di lunedì 3 febbraio, ha confermato che un medico radiologo della Sc Radiologia ha effettivamente eseguito l'esame Tac su un proprio animale all'interno della struttura". Di qui la decisione dell’Azienda di “trasmettere gli atti alla Commissione di disciplina”. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

