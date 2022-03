Uno slogan per la pace, contest della Rari Nantes Salerno.

Gli episodi delle ultime settimane sfociati con la guerra in Ucraina ci stanno facendo vivere giornate di dolore e paura. Per questo abbiamo deciso di dedicare l’annuale contest per la giornata mondiale contro il razzismo del 21 marzo, alla pace. Il razzismo è una componente fondamentale alla base di ogni guerra, molte guerre sono nate a causa di sentimenti di superiorità di un popolo verso un altro.

Quest’anno, considerato il momento storico e il desiderio di ognuno di contribuire nel seminare i più sani valori di pace e rispetto, la Rari Nantes Nuoto Salerno apre il contest anche ai non tesserati.

Potranno, infatti, partecipare sia gli studenti delle scuole secondarie di I grado salernitane che tutti i giovani tesserati Under 14 delle società sportive affiliate alla Federazione Italiana Nuoto, inviando uno Slogan per la Pace o qualsiasi tipo di creazione che sviluppi il tema del contest, spiegandone il significato e la scelta, entro il 21 marzo 2022 all’indirizzo e-mail: rarinantesnuotosalerno@hotmail.it

– I primi 5 classificati tra gli studenti delle scuole secondarie di I grado di Salerno vinceranno un corso gratuito di Nuoto o Pallanuoto della durata di un mese presso la piscina Nicodemi di Salerno.

– I primi 3 classificati tra i giovani tesserati under 14 delle società affiliate alla federazione italiana nuoto vinceranno 1 buono libro cadauno.

Inoltre, per i vincitori sono previsti gadget offerti da ETHOS Grafica.

La premiazione avverrà presso la Piscina Comunale Simone Vitale il giorno 6 aprile 2022 alle ore 15:30 prima della partita di Serie A1 di pallanuoto maschile della Rari Nantes Nuoto Salerno contro la Pro Recco.

Concorso realizzato con il Patrocino dell’Associazione AiBi Amici dei Bambini e di OMiC Salerno.

Regolamento e modulo d’iscrizione pubblicati sul sito: www.rarinantesnuotosalerno.it