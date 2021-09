UNISA, oggi il test di accesso a Medicina. L’Ateneo accoglie le aspiranti matricole.

Si è conclusa al campus di Fisciano la Prova di ammissione ai Corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia / Odontoiatria e Protesi dentaria.

E’ di 1705 il numero degli studenti effettivi che hanno partecipato al test iniziato ufficialmente alle ore 13 e con una durata fissata in 100 minuti.

Numerose le unità di personale, tra docenti e tecnici-amministrativi, che sono state impegnate anche quest’anno nello svolgimento di tutte le operazioni. L’Ateneo ha lavorato ad un articolato piano organizzativo al fine di garantire una efficiente gestione delle attività, nel massimo rispetto della normativa di sicurezza anti-Covid19, aggiornata lo scorso 25 agosto con il nuovo Protocollo Unisa.

Il Rettore Vincenzo Loia, prima dell’inizio della prova, rivolgendosi alla giovane platea di candidati, ha dichiarato: “Questa è una giornata importante per voi e ci siamo impegnati in maniera particolare affinché oggi possiate sentirvi sereni e dare il massimo. Una macchina organizzativa che è partita da inizio luglio con una commissione dedicata, volta a definire un piano operativo e di gestione, con il supporto della Questura e di tutte le Forze dell’Ordine territoriali. Insieme abbiamo elaborato un modello che questa mattina, già dalle 7.30, è stato testato nella sua efficacia. Sono circa 150 le unità del nostro personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo che hanno seguito le operazioni di accesso e di identificazione, garantendo un fluido ingresso nelle 16 aule interessate dalla Prova, con il supporto di ulteriori 77 unità ausiliari deputate alla sicurezza negli spazi esterni e di attesa. Un grande in bocca al lupo a tutti voi partecipanti con l’augurio di avervi presto qui in Ateneo”.

I posti disponibili all’Università di Salerno sono, anche per quest’anno, 156 per Medicina e Chirurgia e 30 per Odontoiatria e Protesi dentaria.