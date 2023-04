Una famiglia quasi normale, sabato 22 al Teatro Il Piccolo di Cava.

Sabato 22 dalle 21 e domenica 23 aprile 2022 dalle 19 torna la Stagione Teatrale del Teatro Il Piccolo di Cava, sito in P.zza V. Emanuele III a Cava de’ Tirreni (adiacente al Duomo cittadino), organizzata dall’ Associazione Arcoscenico.

In scena una commedia brillante scritta e diretta da Luigi Sinacori, Una famiglia quasi normale, che in un consueto contesto familiare, anche se un po’ sui generis, racconta i contrasti tra due capifamiglia anziani costretti ad allearsi per aiutare la fidanzatina dell’unico loro nipote, una giovane dal passato e dal presente misterioso.