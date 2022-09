Un Nuovo Tipo di Giochi di Casinò Online sta Conquistando le Classifiche di Tutto il Mondo

È passato molto tempo da quando sono stati inventati tipi di giochi completamente nuovi per i siti di gioco d’azzardo. L’ultimo caso in cui ciò è avvenuto riguarda l’introduzione dei giochi con croupier dal vivo. Tuttavia, ciò è avvenuto un decennio fa e questo genere si sta sviluppando molto lentamente. Tenendo conto di ciò, non sorprende che gli appassionati di casinò online siano entusiasti della nuova categoria di giochi introdotta di recente.

Cosa sono questi giochi?

Il nuovo tipo di giochi da casinò che è già disponibile su diversi siti web di gioco d’azzardo si chiama Arcade. Come si può intuire, il genere ha preso ispirazione dalle vecchie macchine arcade, e lo si nota chiaramente una volta effettuato l’accesso alla lobby. Come le macchine arcade, questi giochi richiedono una scommessa prima di poter tentare di ottenere un punteggio elevato.

Tuttavia, le vecchie macchine arcade prendevano la moneta iniziale come tassa per giocare, invece di offrire una vincita. Al contrario, i nuovi giochi di casinò online Arcade offrono ai giocatori l’opportunità di vincere fondi reali giocando. Le meccaniche di vincita sono individuali per ogni gioco, ma l’approccio generale prevede che le vincite più alte vengano assegnate ai giocatori più performanti.

Quali giochi sono disponibili?

Al momento, sono disponibili circa una dozzina di giochi Arcade presso i siti di casinò online che li hanno introdotti. Al momento c’è solo un fornitore di software che opera con questi giochi, quindi i giocatori devono avere pazienza per le prossime uscite. Vediamo brevemente ogni gioco Arcade attualmente disponibile per avere un quadro completo di questa nuova attività di gioco d’azzardo online.

Tap Tap Splat

Questo minigioco è un’incarnazione virtuale di una popolare attrazione del parco a tema, in cui bisogna colpire i mostri che spuntano da buchi nel terreno. Nel gioco, dovrete reagire rapidamente per cliccare sui mostri, che possono apparire di cinque tipi diversi. Ogni mostro garantisce una vincita diversa, quindi è importante concentrarsi su quelli di maggior valore.

Speedy Candy

In Speedy Candy si controlla una torretta a fuoco rapido. Dall’altra parte dello schermo, delle caramelle numerate si avvicinano lentamente alla torretta. Il numero si riferisce al numero di colpi necessari per distruggere la caramella e il vostro obiettivo è sopravvivere il più a lungo possibile.

Casino Blocks

Casino Blocks è un analogo arcade di un popolare gioco per cellulari. Qui dovrete creare linee con figure su una griglia 8×8. Il vostro obiettivo è quello di incastrare correttamente le figure per il maggior tempo possibile.

Galaxy Wing

Galaxy Wing è estremamente simile a Galaga o Asteroids in termini di gameplay. In questo caso, bisogna controllare un’astronave e sopravvivere alle ondate di nemici in arrivo, raccogliendo al contempo i potenziamenti.

Jade Puzzle

Jade Puzzle è essenzialmente una versione avanzata di Casino Blocks. Le regole sono quasi esattamente le stesse, mentre la vincita massima è più alta, in quanto arriva a x10.000.

Fruit Slice

Fruit Slice è una versione adattata di Fruit Ninja. Tutto ciò che dovete fare è affettare la frutta in tempo, evitando gli ostacoli.

Candy Prize and Candy Prize Big

Si tratta di due versioni dello stesso gioco che sicuramente vi ricorderanno Candy Crush. Si tratta di un gioco di puzzle ad abbinamento a tre, in cui è possibile vincere fino a x10.000 volte la puntata iniziale.

Coin Flip

Questo è forse il gioco più elementare dei casinò online Arcade, in quanto qui dovrete semplicemente indovinare il risultato del lancio di una moneta.

Ocean Escape and Cash Smash

Questi due giochi sono simili ad Arkanoid: dovrete controllare una piattaforma e lanciare una palla contro i blocchi per distruggerli.

Cash Quiz

Come dice il nome, in questo gioco dovrete rispondere a varie domande a scelta multipla per vincere il premio in denaro. Il moltiplicatore massimo per questo gioco è x3.000.