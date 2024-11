Umbria, Tesei: “In questi anni supportato investimenti con oltre 250 milioni di contributi”

(Adnkronos) – "In questi anni abbiamo messo le imprese al centro delle nostre politiche economiche. Abbiamo supportato gli investimenti con oltre 250 milioni di contributi attraverso specifici bandi, tenendo conto delle esigenze e delle dimensioni delle imprese, studiando misure che differissero a seconda delle peculiarità delle aziende". Così la presidente dell'Umbria e candidata del centrodestra alla guida della regione, Donatella Tesei, intervistata dall’Adnkronos nell’ambito dello speciale "Regioni al voto", dedicato al prossimo appuntamento elettorale in Umbria ed Emilia-Romagna. "Le istituzioni devono essere in grado di creare le condizioni abilitanti per fare impresa, attraendo anche investitori di fuori regione. Supportare l’impresa vuol dire creare lavoro, essere accanto alle famiglie, mettere in campo una vera sostenibilità concreta che da un lato renda competitive le nostre aziende e dall’altro crei benessere su ambiente, servizi, vivibilità", ha ricordato Tesei tracciando un bilancio dell’impegno di questi cinque anni di governo regionale per l’economia umbra. "Particolare attenzione è stata data – e di questo hanno usufruito anche molte imprese agricole – ai temi della sostenibilità, della transizione digitale ed ecologica e dell’internazionalizzazione. Nonché alla valorizzazione delle filiere e all’interconnessione con il settore turistico di cui l’agricoltura può essere sempre più un tassello. Infine, oltre che ai contributi, abbiamo dato particolare attenzione all’accesso al credito attraverso Gepafin che, di fatto, è la finanziaria regionale", ha aggiunto. Infine, riguardo al peso che le elezioni umbre potranno avere sugli equilibri politici nazionali, Tesei ha osservato: "Credo che ogni tornata elettorale abbia storia a sé e che la scelta dei cittadini, soprattutto nelle amministrative, riguardi principalmente il territorio dove vengono svolte. Il governo comunque sta lavorando bene e noi, come regione, ci siamo interfacciati costantemente trovando una collaborazione che ci ha permesso di mettere a terra molti dei nostri progetti. Una collaborazione fattiva che continueremo a portare avanti con l’esecutivo nazionale per concretizzare sempre di più quella visione di Umbria su cui abbiamo cominciato a lavorare cinque anni fa". —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

