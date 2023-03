U.S. Salernitana 1919 e Circolo Canottieri insieme per lo sport, oggi la firma del protocollo di intesa.

Oggi, Mercoledì 22 marzo, alle ore 19:00 sarà firmato il protocollo d’intesa tra la U.S. Salernitana 1919 ed il Circolo Canottieri Irno presso la sede del sodalizio biancorosso, in via Porto.

La Salernitana è da sempre impegnata in attività sociali, con particolare riguardo alla formazione e alla diffusione della cultura e della pratica sportiva così come il Circolo Canottieri molto attivo nei progetti di sport e salute, in collaborazione con club (Rotary) e associazioni cittadine (Noi donne Soprattutto e Angela Serra), dove l’esercizio sportivo diventa una modalità per curare anche patologie gravi.

I due sodalizi sportivi intendono collaborare per l’organizzazione e la gestione comune di iniziative ed eventi finalizzati alla diffusione dei valori dello sport e della sua pratica, e svolgere attività condivise di formazione e sostegno sociale, attraverso lo sport e la sua disciplina.

“Stiamo già lavorando con diverse scuole per la divulgazione dei nostri valori anche perché lo sport costituisce importante elemento di integrazione e valorizzazione sociale per chi è portatore di fragilità culturali, fisiche o mentali. Le più grandi soddisfazioni umane oltre che sportive le riceviamo dai nostri atleti speciali, ci piace chiamarli così piuttosto che para-atleti – dichiara Gianni Ricco”

Sono allo studio iniziative che avranno anche l’obiettivo di valorizzare l’immagine ed il territorio della città di Salerno e della sua provincia la quale, grazie alle sue radici, alla Scuola Medica Salernitana, può diventare una Città dello sport e del Benessere. “E questo, inoltre, ha un grande impatto sulla città in termini economici: i campionati giovanili di vela, che abbiamo co-organizzato lo scorso anno, hanno prodotto un volume d’affari di circa 8 milioni per tutto l’indotto turistico cittadino, in una sola settimana – aggiunge Ricco”.