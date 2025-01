Tutti gli eventi a Milano per Giorno Memoria, dalle mostre al film su Liliana Segre

(Adnkronos) – Dalla proiezione del film 'Liliana', che racconta la vita della senatrice sopravvissuta ad Auschwitz, una mostra su Mauthausen e la posa di 26 nuove pietre di inciampo: sono solo alcuni degli eventi del palinsesto con cui Milano celebra il Giorno della Memoria. Un 27 gennaio speciale, perché coincide con l'ottantesimo anniversario della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz, luogo simbolo dello sterminio di milioni di persone che lì e negli altri centri della spietata macchina delle morte nazifascista furono deportati e uccisi. In occasione del Giorno della Memoria, Milano rinnova il suo impegno nel custodire e tramandare la memoria della Shoah e delle tragedie del Novecento. Attraverso un ricco palinsesto di eventi, la città si unisce per commemorare le vittime dell’Olocausto e riflettere sui valori di libertà, giustizia e dignità umana. Numerose le iniziative in palinsesto, promosse da Comune, Municipi, Casa della Memoria, Memoriale della Shoah e da molte associazioni milanesi. Così teatri, biblioteche, scuole, musei e spazi pubblici di Milano ospiteranno mostre, incontri, proiezioni, spettacoli e momenti di raccoglimento per ricordare, informare e sensibilizzare. Un palinsesto di iniziative che non si esaurirà il 27 gennaio 2025, ma – in occasione dell'ottantesimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo – accompagnerà la città fino al 25 aprile.

Il programma delle celebrazioni ha preso il via il 23 gennaio, con la posa di 14 nuove pietre d'inciampo, i piccoli quadrati di pietra ricoperti di ottone posti davanti alle case di chi, uomo, donna, bambino o anziano fu arrestato, deportato e ucciso perché ebreo o oppositore politico. Dalla posa della prima pietra nel 2017 dedicata ad Alberto Segre, padre della senatrice Liliana sopravvissuta ad Auschwitz, con le 26 del 2025 (la seconda giornata di posa è prevista per giovedì 13 marzo) diventeranno 224 le pietre posate complessivamente in città, grazie al lavoro del Comitato per le pietre d’inciampo di Milano. Ai nomi, alle storie e al contesto delle persone ricordate dalla pietre di inciampo 2025 è dedicata una serata in Casa della Memoria, giovedì 23 gennaio, alle ore 20.30. GIORNO MEMORIA, LE INIZIATIVE IL 27 GENNAIO Lunedì 27 gennaio a Milano si tengono diverse iniziative istituzionali: la deposizione delle corone in memoria dei partigiani, operai scioperanti, resistenti, ebrei torturati nel comando generale nazista di Milano all’ex Albergo Regina in via Silvio Pellico, la commemorazione al Monumento del Deportato al Parco Nord, in Sala Alessi a Palazzo Marino si tiene un incontro tra gli studenti e le associazioni Aned, Anpi e Ucei. Alla sera il Conservatorio di Musica 'Giuseppe Verdi' propone il concerto 'Milano è memoria 2025 – Milano ricorda la Shoah'. GIORNO MEMORIA, DOVE VEDERE IL FILM 'LILIANA' Il film 'Liliana' – il racconto intimo e personale della straordinaria vita di Liliana Segre e del suo generoso e ininterrotto impegno sociale per trasmettere alle giovani generazioni un messaggio di libertà e uguaglianza, nel documentario di Ruggero Gabbai – viene distribuito il 20, 21, 22 e 27 gennaio in 260 cinema in tutta Italia. A Milano sarà trasmesso al Notorious Cinema Gloria, all'Uci Cinemas Bicocca, al Cinema Cineteca Milano, al Multiplex Eliseo, al Multisala Orfeo, al Merlata Bloom, ai cinema Palestrina, Anteo, Mexico, Ducale e Centrale. Attraverso i Municipi saranno coinvolte le scuole, con gli istituti superiori dei 9 Municipi che parteciperanno alla proiezione del film al Cinema Ducale il 27 gennaio. GIORNO MEMORIA, MILANO PUBBLICA GEOMAPPA CENSIMENTO EBREI In occasione del Giorno della Memoria, il Comune di Milano renderà pubblica la geomappa della popolazione ebraica censita a Milano nel 1938, sulla base della documentazione contenuta nel Fondo Israeliti conservato presso la Cittadella degli Archivi. La mappa sarà consultabile online a partire dalle ore 9 del 27 gennaio fino alle ore 9 del giorno successivo, martedì 28. Il censimento ebrei fu effettuato dal Comune di Milano su richiesta della Prefettura a partire dall’agosto 1938 in vista dell’emanazione delle leggi razziali fasciste. Con telegramma dell’11 agosto il ministero degli Interni disponeva la rilevazione dei cittadini "di razza ebraica", italiani e stranieri, residenti e/o presenti sul territorio milanese da quella data. Alla vigilia del censimento si stimavano, a seconda delle fonti, 6.200 residenti secondo i dati dell’Unione delle Comunità Israelitiche Italiane e oltre 10mila residenti ebrei secondo il Ministero dell’Interno. Furono censiti 10.596 nominativi: sulla geomappa è possibile effettuare una ricerca per nome e indirizzo, con una breve scheda biografica collocata accanto a ogni indirizzo. I nomi privi di informazioni certe sono posizionati d’ufficio nel centro della città, in piazza Duomo. GIORNO MEMORIA, STUDENTI IN VIAGGIO A MAUTHAUSEN In programma anche quest'anno il viaggio a Mauthausen a cui parteciperanno nuove scuole, una per ogni municipio, e un centro di aggregazione giovanile. Il viaggio si svolgerà dal 9 al 12 di maggio. Ognuna sarà presente con quattro studenti o studentesse e un responsabile. Il percorso di preparazione inizierà il 4 febbraio con un primo incontro in sala Alessi, alla presenza della vicesindaco Scavuzzo, con gli studenti che hanno partecipato al viaggio a Mauthausen che 'restituiscono', in una seduta pubblica, la propria esperienza alla cittadinanza. Questo appuntamento è organizzato come passaggio di consegne dagli studenti partiti l’anno scorso agli studenti che partiranno quest’anno, ottanta anni dopo l'apertura dei cancelli dei campi di concentramento. Per Mauthausen la data da ricordare è il 5 maggio e proprio nella domenica successiva a questa data avverrà la cerimonia in ricordo di quello storico giorno. GIORNO MEMORIA, GLI EVENTI ALLA CASA DELLA MEMORIA

Casa della Memoria è una delle sedi che offre un ricchissimo palinsesto di iniziative e da martedì 14 gennaio ospita la mostra 'La storia dietro le immagini. Foto del campo di Mauthausen', presentata da Aned (associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti). L’esposizione, promossa dal Museo-Memoriale di Mauthausen e resa unica dalla collaborazione tra numerosi enti e associazioni di superstiti che hanno messo a disposizione i loro archivi, riunisce un’impressionante documentazione fotografica del campo di concentramento di Mauthausen e dei suoi campi satellite. Le immagini in mostra sono espressione di tre punti di vista assai diversi. Fino alla liberazione del campo possediamo solo materiale prodotto dalle Ss, mentre dal 5 maggio 1945 in poi lo sguardo è quello dei liberatori americani e degli ex-prigionieri. L'esposizione è aperta fino al 2 marzo 2025. Domenica 19 gennaio 2025, alle 17, è in programma 'Al di là del muro: un artista nel lager', un omaggio ad Aldo Carpi, uno dei più originali pittori italiani del Novecento, tratto dal 'Diario di Gusen' scritto durante la sua prigionia nei campi di concentramento. Martedì 21 gennaio, alle 18 la presentazione dell'antologia 'Boschi cantate per me' di Anna Paola Moretti. Mercoledì 22 gennaio, alle 18.30 l'incontro 'Dalla guerra di Spagna a Mauthausen', dedicato alla deportazione dei combattenti repubblicani e alla complessa storia del salvataggio dei negativi delle Ss di Mauthausen. Alle 18 di giovedì 23 gennaio è in programma la presentazione del libro 'Ripensare il passato' di Luciana Laudi a cura di Anpi Libri. Segue, alle 20.30, la serata dedicata alle storie delle persone a cui sono dedicate le pietre d'inciampo 2025. Venerdì 24 gennaio, alle 20.30 gruppo di lettura online su Teams dedicato a 'Necropoli' di Boris Pahor. Un libro che racconta il ritorno di un ex deportato al campo di concentramento nazista di Natzweiler-Struthof, insieme a un gruppo di turisti. Mercoledì 28 gennaio, alle 18.30, l'incontro 'La Storia dietro le immagini: guerra e propaganda', con Dario Venegoni (presidente Nazionale Aned), il fotoreporter Francesco Cito e Wlodek Goldkorn, scrittore e giornalista. DA LINATE A STAZIONE GARIBALDI, EVENTI A MILANO PER GIORNO MEMORIA Anche quest’anno Sea – in collaborazione con l’associazione Figli della Shoah – ospita in aeroporto uno degli appuntamenti della settimana della Memoria di Milano: la mostra 'Contro l'oblio' – scheda della mostra – che sarà inaugurata venerdì 24 gennaio a Linate alla presenza dell’assessore alla Cultura del Comune di Milano, Tommaso Sacchi, e alla presidente dell’Associazione Figli della Shoah, Daniela Dana e Massimiliano Crespi, Chief People and Supply Officer di Sea Aeroporti di Milano. Il progetto espositivo 'Contro l'Oblio', realizzato dal fotografo e regista Luigi Toscano, rende onore ai Sopravvissuti alle persecuzioni nazifasciste, in particolare a rom e sinti italiani ebrei scampati alle stragi della Wehrmacht, che si sono lasciati ritrarre per la realizzazione dell’opera. Lo stesso giorno, alle ore 17.30, Fondazione Memoria della Deportazione presenta il volume "Antifascisti oltre il lager, l'impegno dei testimoni" in Fonfazione Feltrinelli – viale Pasubio 5. Sempre il 24 gennaio, alle Officine Atm, in via Teodosio, si svelerà una lapide in onore dei tranvieri martiri della Resistenza. Dal 14 gennaio è possibile visitare la mostra documentaria intitolata 'Testimonianze della deportazione', allestita a Palazzo Moriggia (via Borgonuovo 23) con ingresso gratuito. Gariwo propone un ricco programma di attività, Il 26 gennaio, la giornata prevede l’avvio del progetto 'Comunità di Memoria 2025' al Giardino dei Giusti di Milano, mentre online sarà disponibile la quarta stagione del podcast 'Storie di Giusti'. Queste sono due delle iniziative realizzate da Gariwo (Giardino dei Giusti) per il Giorno della Memoria. Luogo cardine delle celebrazioni è, naturalmente, il Memoriale della Shoah in Piazza Edmond J. Safra 1, aperto gratuitamente al pubblico per visite guidate nella giornata del 27 gennaio con, a partire dal 23 le mostre 'Invitami notte a immaginare le stelle', realizzata in collaborazione con il Pac e 'L’Università di Milano e le leggi antiebraiche'. Giovedì 23, alle ore 17, viene inaugurata la mostra 'La Scelta, la Fame, il Silenzio' – la Resistenza dimenticata degli Internati Militari Italiani, che ha il patrocinio del Comune di Milano, presso la Camera del Lavoro metropolitana di Milano in Corso di Porta Vittoria, 43. Anche quest’anno l’Accademia di Brera dà il suo contributo al Giorno della Memoria con tre eventi curati dalla professoressa Barbara Nahmad e introdotti dalla mostra 'Guerra e pace' al passante ferroviario della Stazione Garibaldi, realizzata in collaborazione della Fondazione Arte Passante. Per il Giorno della Memoria 2025 negli spazi underground della Stazione Garibaldi e del passante ferroviario verrà proposta una mostra di opere realizzate dagli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Brera. Gli artisti proporranno, attraverso le loro realizzazioni esposte nelle vetrine della galleria di collegamento tra il passante ferroviario e la metropolitana, una propria riflessione sul tema della guerra. Un testo ad hoc di Riccardo Notte, professore di Antropologia culturale, presenterà l’esposizione. La mostra sarà visitabile dal 27 gennaio fino al 27 febbraio. Martedì 28 gennaio alle ore 9.30 nella Sala Bassetti di Palazzo di Brera (via Brera, 28 – Milano) è in programma l'incontro 'Donne e Guerra' con la proiezione del film Liliana, introdotto dal regista Ruggero Gabbai. A seguire alle 11 l lectio di Benedetta Tobagi su 'La Resistenza delle donne'. In aula 38 alle 12.15 la lettura scenica 'Guerra e Memoria'.

