Tutta Teggiano Alla Tavola della Principessa Costanza

Vivere in prima persona l’incanto della festa medievale “Alla Tavola della Principessa Costanza” e raccontarne l’emozione attraverso una foto, un video o un saggio giornalistico: è questo il senso del Concorso “IncontrArti a Teggiano-Alla Tavola della Principessa Costanza”, grande novità della 29^ edizione della kermesse regina dell’estate salernitana, in programma a Teggiano l’11, 12 e 13 agosto.

I dettagli del concorso, organizzato dalla Pro Loco Teggiano con il contributo della Fondazione Banco di Napoli, sono stati illustrati nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’evento, che si è svolta nella suggestiva location del Complesso della SS. Pietà.

“L’intento del Concorso -ha spiegato Biagio Matera, presidente della Pro Loco Teggiano- è quello di creare un ponte tra passato e presente, coinvolgendo attivamente le nostre comunità di riferimento e i tantissimi visitatori, e celebrando la storia e la cultura di Teggiano. Ogni cittadino e visitatore potrà diventare un narratore attivo delle tradizioni e della bellezza dei nostri luoghi, raccontando un evento simbolo del nostro territorio e provando a coglierne senso e significato”.

Il focus di “Alla Tavola della Principessa Costanza” è quello di rivivere i solenni festeggiamenti svoltisi nel 1480 per le nozze tra Antonello Sanseverino, Principe di Salerno e Signore di Diano, con Costanza, figlia di Federico da Montefeltro, il grande Duca di Urbino. Sintetizzare in una foto, in un breve video o in un breve saggio giornalistico un evento dalla così forte identità culturale e dall’offerta turistica estremamente variegata, sarà sicuramente una sfida appassionante. Alla quale però -e questo è un punto molto importante- potrà partecipare soltanto chi dimostrerà di essere stato presente a Teggiano almeno in uno dei tre giorni di svolgimento della kermesse, ritirando e firmando l’apposito badge presso l’Info Point della Pro Loco Teggiano.

“Il segreto della longevità della nostra festa medievale – ha sottolineato ancora Matera- è quello di cambiare sempre, restando sempre fedele a sé stessa. A Teggiano l’11, 12 e 13 agosto quest’anno si potrà quindi unire l’utile al dilettevole, con la possibilità di vincere i considerevoli premi messi in palio dal nostro contest, organizzato con il fondamentale contributo della Fondazione Banco di Napoli. L’invito per tutti è di immergersi in questo piacevole tuffo nel passato, raccontandolo e interpretandolo attraverso la propria forma preferita di linguaggio multimediale, provando a sintetizzare l’esperienza vissuta e a coglierne l’unicità”.

Si preannuncia dunque una edizione particolarmente significativa de “Alla Tavola della Principessa Costanza”, che si prefigge anche di battere tutti i record di partecipazione al Corteo Storico (i figuranti supereranno ampiamente quota 500). Come ogni anno l’11, 12 e 13 agosto ad aprire la manifestazione sarà proprio il grandioso Corteo che, partendo dal Castello Macchiaroli, percorrerà tra due ali di folla la principale piazza cittadina raggiungendo il Seggio, dove sarà dato il via ufficiale ai festeggiamenti. Ad interpretare gli sposi protagonisti torneranno “a furor di popolo” Vincenzo La Maida e Greta De Paola, applauditissimi nelle precedenti edizioni, e presenti alla Conferenza Stampa di presentazione, insieme ai membri del CDA della Pro Loco Teggiano.

Presente alla conferenza stampa, moderata dalla giornalista Antonella D’Alto, anche il sindaco di Teggiano, Michele Di Candia, che insieme alla sua amministrazione comunale ha scommesso fortemente sullo sviluppo turistico: “Da sempre crediamo nelle potenzialità di Teggiano e dell’intero Vallo di Diano -ha detto il primo cittadino- e questa manifestazione dimostra la validità della nostra tesi. La grandissima partecipazione che registriamo in questo periodo è una vetrina fondamentale per far conoscere in tutta Italia e anche all’estero i tesori storici, artistici e culturali di Teggiano e di tutto il territorio. Per questo motivo oltre ai dirigenti e ai soci della Pro Loco Teggiano, voglio ringraziare anche i tanti volontari che si mettono a disposizione per assicurare la riuscita di un evento così complesso. Come amministrazione comunale siamo sempre felici di dare il nostro contributo: è una grandissima gioia vedere le strutture ricettive di Teggiano e del Vallo di Diano piene di turisti”.

Anche quest’anno il momento topico e culminante della kermesse, attesissimo da tutti i visitatori, sarà l’Assalto al Castello: uno “spettacolo nello spettacolo” che tutti vogliono vedere, e che all’una di notte circa, in tutte e tre le serate, vedrà tanti protagonisti e figuranti muoversi fuori e dentro le mura del Castello Macchiaroli, mettendo in scena emozionanti avvenimenti ispirati alla Congiura dei Baroni e alla storia dei Sanseverino. La grandiosa scenografia, corredata con luci e fuochi d’artificio, rappresenta uno dei momenti più apprezzati e applauditi della manifestazione.

Tutto è pronto, dunque, per riattivare la spettacolare macchina del tempo, capace di riportare indietro di oltre 500 anni le lancette degli orologi. Percorrendo le antiche stradine di Teggiano si resterà rapiti ed ammirati dalle fedeli ricostruzioni di ambientazioni e vecchi mestieri che faranno da contorno al centro storico cittadino, uno scrigno d’arte che per tre giorni offrirà a migliaia di visitatori tutti i suoi preziosi gioielli. Una atmosfera davvero unica quella che si respirerà dall’11 al 13 agosto a Teggiano tra Chiese (ben 13), Antichi Palazzi, Musei e Opere d’Arte.

Tra sbandieratori e tamburini, musiche e danze medievali, a Piazza San Cono è pronto ad aprire anche il “Banco di Cambio”, dove sarà possibile rifornirsi di tari o ducati da utilizzare per gustare le tante prelibatezze enogastronomiche proposte dalle Taverne. Quest’anno, poi, ci sarà anche una Taverna in più: “La taverna de lo Campo”, dove la pietanza prevista è la porchetta. Tra le conferme di questa 29^ edizione c’è anche la “Taverna de lo Viandante Celiaco”, completamente gluten-free, che riproporrà alcuni dei piatti della tradizione in un menù delizioso e senza glutine, per tutti i celiaci.

Il regolamento del Concorso “IncontrArti a Teggiano – Alla tavola della Principessa Costanza” è disponibile sul sito web “Alla Tavola della Principessa Costanza”, all’indirizzo:

https://www.principessacostanza.com/concorso-multimediale-incontrarti-a-teggiano/ .

Le iscrizioni al Concorso possono essere effettuate -nelle modalità previste dal regolamento- direttamente allo stesso indirizzo web, oppure presso l’Info Point della Pro Loco Teggiano, in via San Cono n° 1, nei modi e nei tempi previsti dal regolamento.