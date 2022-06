Turismo incontro tra Federalberghi di Salerno e di San Marino.

Un confronto sinergico, verso prospettive future. Il Presidente di Federalberghi Salerno, Ing. Antonio Ilardi, unitamente alla dr.ssa Annarita Colasante, coordinatrice della sede territoriale di Confcommercio Campania, hanno incontrato presso l’Hotel Centro Congressi Polo Nautico, su iniziativa dell’Assessore al Turismo del Comune di Salerno, dr. Alessandro Ferrara, il segretario di Stato per il Turismo della Repubblica di San Marino, dr. Federico Pedini Amati. Nell’occasione, sono state condivise concrete iniziative per la reciproca valorizzazione del turismo culturale diretto verso San Marino e la provincia di Salerno, con l’obiettivo di enfatizzare lo splendore medievale dei due siti, rinnovato ogni anno da importanti manifestazioni rievocative. E’ stato, altresì, programmato per il prossimo ottobre un work-shop promozionale della provincia di Salerno, cui prenderanno parte i maggiori tour operator operanti sul mercato italiano ed aventi sede nella Repubblica del Titano, dedicato al turismo di gruppo e ai viaggi di istruzione. “Siamo particolarmente lieti di avere supportato questa visita istituzionale, cui abbiamo dato immediatamente un contributo operativo e costruttivo” – ha dichiarato il Presidente di Federalberghi Salerno che aggiunge: “Proseguiremo nelle prossime settimane l’opera di promozione delle eccellenze turistiche della nostra provincia, ponendoci a disposizione degli enti pubblici che vorranno, con la loro azione, favorire lo sviluppo e l’occupazione nella provincia di Salerno”, ha concluso Ilardi.