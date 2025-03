Truffe ad anziani, Carabinieri arrestano due persone a Camerota

I carabinieri della locale stazione e dell’aliquota operativa del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Sapri, allertati da una segnalazione giunta al numero d’emergenza del 112, hanno arrestato a Camerota (SA), due ventunenni del Napoletano indagati per truffa aggravata in danno di una donna di settantaquattro anni che era stata indotta a consegnare loro soldi e oggetti in oro.

Il meccanismo fraudolento utilizzato è consistito nel mentire alla vittima, dicendole che i beni erano destinati ad aiutare un suo nipote.