Tra diritti e gesti concreti al di la dei muri, martedì 11 al carcere di Fuorni

Nel formalizzare il dono di 4 lavasciuga e 40 phon a parete – condiviso con la Fondazione della Comunità Salernitana – questa per noi sarà occasione per consegnare alla direzione la Ricerca nazionale realizzata da Aclinegli istituti penitenziari ed assumere con leun ulteriore impegno per costruire percorsi di cittadinanza attiva e di orientamento al lavoro per quanti saranno chiamati a riappropriarsi di spazi umani, civili e sociali nelle comunità locali.