Torna la Notte Rosa:dj set, allestimenti e ospitalità nel cuore di Palinuro.

Torna la Notte Rosa nel cuore di Palinuro. Corso Carlo Pisacane pronto ad accogliere sabato 1 Aprile la manifestazione più glamour della riviera cilentana.

Un vero e proprio percorso di luci rosa, allestimenti a tema che si snoderà su Corso Pisacane, con dj set, artisti di strada ed il buon cibo.

Un’iniziativa che ha coinvolto in pieno i commercianti del centro cilentano nelle aree dove si svolge l’evento,contribuendo alla realizzazione ed alla promozione della manifestazione,ma non solo, anche Salvatore Camillo alias Mister Le Terrazze ha dato fin da subito il suo immancabile supporto per l’iniziativa.

La “Notte Rosa Palinuro” si svolgerà dalle 19.00 alle 01.30, al corso pisacane, dove per l’occasione, diventerà un vero proprio percorso rosa, con mille attività e intrattenimento, protagonista assoluta sarà la musica ma anche il buon cibo, l’arte itinerante di strada ma soprattutto l’arte dell’accoglienza e dell’ospitalità che rimane il must per eccellenza dei commercianti ed imprenditori di Palinuro.

La manifestazione, che gode del patrocinio del Comune di Centola, ha tutti i presupposti per far trascorrere una piacevole serata e per l’occasione, la viabilità lungo le zone interessate dalla presenza degli artisti e delle attività verrà modificata, trasformando corso pisacane in una lunga zona pedonale, un motivo in più per non mancare ed immergersi nel più grande palcoscenico rosa e a cielo aperto.

Per tutte le info, su Facebook trovate la pagina ufficiale dell’evento: Notte Rosa Palinuro.